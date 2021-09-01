عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتلت أحلامها الوردية .. ماذا كانت تسعى له الأميرة ديانا في هوليود؟

صدى البلد

كانت لدى الأميرة ديانا أحلام وطموحات كبيرة بعيدة عن عباءة العائلة الملكية، فبعد الانفصال عن الأمير تشارلز قررت أن تحقق أحلامها وكان واحداً منها هو الانتقال إلى كاليفورنيا وتصنع أفلام سينمائية في هوليود.


قالت "ستيوارت بيرس" التي خرجت عن صمتها بشأن خطط الأميرة لأول مرة في الذكرى الرابعة والعشرين لوفاتها، إن ديانا كانت تخطط لاصطحاب الأبناء ويليام وهاري إلى الولايات المتحدة مع ازدهار علاقتها الرومانسية مع دودي فايد.

txt

يوميا .. هذا ما تفعله 3 أكواب من القهوة فى الجسم

txt

إعصار إيدا.. مقتل رجل بفعل شجرة وظلام دامس في نيوأورليانز

تقول مدربة الصوت الذي كان واحداً من أصدقاء الأميرة  المقربين في السنوات التي سبقت وفاتها: "إن ديانا كانت تطور مهنة في هوليوود لكنها لم تكن مهتمة بأن تصبح ممثلة".

بينما كان كيفن كوستنر يتودد إليها للحصول على تكملة محتملة لفيلم عام 1992 The Bodyguard ، كانت طموحاتها تكمن وراء الكاميرات.

 

قال بيرس إن أميرة ويلز ، التي لقيت حتفها في حادث سيارة مميت يوم الأحد 31 أغسطس 1997 ، رأت الانتقال إلى ماليبو كاليفورنيا ، كمفتاح للعمل في حياتها المهنية على الشاشة.

txt

الولاية الغارقة.. إعصار أيدا يعصف بالولايات المتحدة الأمريكية

txt

العضّ من أفعى| مفاجأة في الإصابة الشديدة بـ فيروس كورونا

علمت بيرس البالغة من العمر 68 عامًا ، بخطط الإنتاج لديانا خلال سنوات عملها كمدربة خاصة للصوت والحضور ، بدءًا من عام 1995، وكشفت المدربة التي قضت وقتًا مع أم الطفلين قبل أيام قليلة من وفاتها ، عن عمر يناهز 36 عامًا ، في حادث سيارة عالي السرعة في نفق باريس: كان هناك عدد من المشاريع الكبرى التي تختمر في وعيها من خلال العروض التي عرضت عليها.

وقالت: "لكن إحدى الفرص الرئيسية التي أرادت أن تخلقها ، كانت البدء في تطوير أفلام وثائقية حول ثلاث اهتمامات خيرية سيتم استيعابها بعد ذلك في صور الأفلام الرئيسية'. كانت تخطط لقضاء الكثير من الوقت في هوليوود، فكانت النقطة أن ديانا بدأت بالفعل في استكشاف قوتها الإبداعية.


وأضافت بيرس أن ديانا كانت تتشاور مع كبار المديرين التنفيذيين والوكلاء في هوليوود حول طموحاتها في صناعة الأفلام، وقالت: "كل ما فعلته تم توقيعه بتوقيع التميز ، مما يعني أنها استشرت الأشخاص المناسبين".
 

الأميرة ديانا ديانا احلام العائلة الملكية الأمير تشارلز هوليود افلام

موضوعات متعلقة

يوميا .. هذا ما تفعله 3 أكواب من القهوة فى الجسم

إعصار إيدا.. مقتل رجل بفعل شجرة وظلام دامس في نيوأورليانز

الولاية الغارقة.. إعصار أيدا يعصف بالولايات المتحدة الأمريكية

العضّ من أفعى| مفاجأة في الإصابة الشديدة بـ فيروس كورونا

شحنة غريبة.. إيلون ماسك يرسل نملا وأفوكادو إلى الفضاء

كلاب ضالة تمزق سيدة حتى الموت

جحيم في برج المغاربة.. حريق ضخم بميلانو يشرد العشرات

شجار وعض وتخشيبة.. كيف احتفلت عروس بـ يوم زفافها مع المعازيم؟

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

سميحة أيوب: فؤاد المهندس كان عظيما في أدائه وشخصيته

رغم ارتفاع السعر.. خبير أمن المعلومات يوضح مزايا هاتف "ايفون 13"

في ذكرى ميلاد مؤسس رولز رويس جوست تجوب شوارع لندن للاحتفال

رسمياً.. فيفو تطلق سلسلة الهواتف الرائدة Vivo X70  في هذا الموعد.. مواصفات

ما هي المخالفات التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.. قانون الجمارك يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ