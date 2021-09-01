أخبار التوك شو.. المدير التنفيذي للزمالك يكشف حقيقة اختفاء درع الدوري من النادي.. ووالد طفل المحلة: اختطاف ابني تم بطريقة وحشية.. والجهات الأمنية توصلت للجناة بعد 48 ساعة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات نرصدها أبرزها خلال التقرير التالي:

المدير التنفيذي للزمالك يكشف حقيقة اختفاء درع الدوري من النادي



قال حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها باختفاء درع الدوري من نادي الزمالك، مؤكدا أن الدرع موجود في مكتب رئيس نادي الزمالك الآن، ولم يخرج منه اليوم.

وأضاف السمري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن خروج درع الدوري من النادي مستحيل، مشيرا إلى أن الدرع متواجد بالنادي.

غياب صلاح والنني.. هشام يكن يكشف عن حظوظ مصر في مباراة أنجولا



توقع الكابتن هشام يكن، كابتن مصر ونادي الزمالك السابق، تحقيق منتخب مصر نتيجة إيجابية أمام منتخب أنجولا في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.

وأكد أن منتخب مصر يملك عناصر قادرة على تقديم أداء إيجابي في غاية القوة، مشير إلى أن مباراة أنجولا في غاية الأهمية كونها الأول في مشوار تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.



وأضاف الكابتن هشام يكن، كابتن مصر ونادي الزمالك السابق، أن هناك غيابات كبيرةبين صفوف المنتخب في المقدمة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، واللاعب الدولي محمد النني نجم المنتخب الوطني ونادي ارسنال، لافتا إلى أن هناك عناصر قرية في المنتخب المصري.



والد طفل المحلة: تم اختطاف ابني بطريقة وحشية..والجهات الأمنية توصلت للجناة بعد 48 ساعة



قال أحمد البحيري والد الطفل زياد، إن ابني في صدمة مما حدث، مؤكدا أنهم لم يناموا منذ 3 أيام بعد حدوث الواقعة.

وأضاف البحيري خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، تم اختطاف ابني بطريقة وحشية والجهات الأمنية توصلت لهم بعد 48 ساعة من الواقعة، ولا أعلم السبب الذي بسبه تم اختطاف ابني ولكنني أعتقد أنه بسبب الأموال.



نتعرض للظلم.. فرج عامر عن التحكيم في الدوري: سمك لبن تمر هندي



قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إن هناك جمهورًا كبيرًا لنادي سموحة من أبناء مصر بالخارج بمختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن المصريين يفتخرون بأي شخص أو كيان ناجح.

وأضاف فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي سموحة تعرض للظلم من الأخطاء التحكيمية خلال العام الجاري، مضيفًا أن الحكام بحاجة إلى إعداد نفسي، لأن هناك بعض الحكام قد يتخذون قرارين متناقضين في نفس الوقت.

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر



قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه سوف تظهر متحورات جديدة لفيروس كورونا من حين لآخر في حال عدم السيطرة على فيروس كورونا وتطعيم غالبية سكان العالم باللقاحات، مضيفا:" فيروس كورونا يتكاثر ، وكلما ينتشر وظهر المتحورات في الفيروس ".



وأضاف محمد النادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من الضروري توزيع لقاحات كورونا بشكل عادل قبل الحديث عن جرعة ثالثة من اللقاحات ".







مهما عملت وهربت هتيجي هتيجي .. أحمد موسى يشكر وزارة الداخلية لإنقاذ الطفل زياد



قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى رجال الداخلية لإنقاذ الطفل زياد عقب اختطافه علي يد بلطجية؛ مرددا: «مهما عملت وهربت هتيجي هتيجي عندنا داخلية على قدر عال من اليقظة».



وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،: « الداخلية بجميع قطاعاتها حددت مكان الطفل واقتحمت المكان الذي كان مخطوفا فيه دون أي يمس الطفل زياد سالم غانم».





فرج عامر: لن نستعير كهربا أو طاهر من الأهلي.. منقدرش على فلوسهم

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن نادي سموحة لا يقدر على استعارة طاهر أو كهربا من النادي الأهلي، موضحا أن هذان اللاعبين يحصلان على مقابل كبير على سموحة؛ لأنهم لاعبين كبار والنادي لا يستطيع تحمل نفقاتهم، معلقا «أجورهم مثل نادي سموحة كله».



وقال فرج عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلان عن الصفقات يكون بعد انتهائها حتى لا تفشل.



التعليم العالي: 75.5 مليار جنيه ميزانية الوزارة العام المقبل



قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك اتساعا كبيرا في أعداد الجامعات والتخصصات والبرامج الدراسية، سواء في جامعات حكومية أو أهلية وتكنولوجية.



وأضاف عادل عبد الغفار في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" تم اضافة تخصصات دراسية جديدة في مجال الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني وغيرها، وهناك شراكات دولية في البرامج الدراسية الجديدة مع جامعات دولية عالمية ".



الحقني يا بابا.. والد طفل المحلة يكشف كواليس ساعات صعبة عاشها



كشف أحمد البحيري والد زياد طفل الغربية المختطف، تفاصيل اختطاف ابنه بمحافظة الغربية، وقيام رجال الداخلية بإعادة الطفل مرة أخرى سالما.

وقال أحمد البحيري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" بعد اختطاف ابني تلقيت اتصالا من الخاطفين بعد 4 ساعات من الواقعة ".