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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استاذ طب نفسى لابد من اعادة تأهيل الطفل زياد بعد تحريره

كيف يتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطفل "زياد" بعد تحريره من الخطف.. فيديو

الطفل زياد البحيرى
الطفل زياد البحيرى

قال دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الطفل زياد البحيرى الذى تم اختطافه منذ فترة لم يحتاج إلى العلاج النفسي فى تلك الفترة بعد عودته لأسرته ولكنه يحتاج إلى ما يسمى بإعادة تأهيل مرة أخرى لكى يستعيد الثقة فى جميع الأشخاص المحيطين به فى المجتمع .

وأضاف بحرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"8 الصبح" المذاع على قناة "dmc" ،أن الطفل يشعر الآن فى تلك الفترة بأن المختطفين اعتدوا على حريته الشخصية بالإضافة إلى شعوره بالخطر بسبب اختطافه من يد أهله و شعوره أيضا بأنهم لم يستطيعوا حمايته. 

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه لابد من استعادة شعور الطفل بالأمان داخل بيته لأنه يعد لأى شخص فى الدنيا مصدر الأمان، منوها إلى أن الأسرة بالكامل لابد أن يتوجهوا إالى طبيب نفسي لإعادة تأهيلهم .

وأكد، أنه إذا لم يعاد تأهيل الطفل فسوف يقفد الثقة فى كل من حوله و يتحول إلى شخص منطوى ولا يمتلك القدرة للتعامل مع الأخرين و يشكل ذلك الأمر خطرا على مستقبله و يجعله يفقد الثقة فى زوجته فيما بعد .

وتابع: أن الانسحاب من المجتمع له عدة أشكال منها الانسحاب التام و هو الانغلاق على نفسه أو شعوره بأن كل شخص يريد الاعتداء عليه و بالتالى يصبح عنيف فى معاملته مع الآخرين. 

استنكر أهالي عزبة العجرمة قرية السجاعية مركز المحلة بمحافظة الغربية، جريمة خطف الطفل زياد، وهذه العزبة تحتوي على المخزن المهجور الذي تم حبس الطفل زياد به.

 

 قال احد أهالي العزبة، أننا علمنا بواقعة اختطاف الطفل، ولكن العزبة وأهلها بعيدة تمام البعد عن هذا الحادث ولا نعلم عن الجناة شيء أو هذا المخزن المهجور، كما ان مالكه لا يعيش وسطنا، ولا نعلم عنه اي شيء، كما ان الجناة من خارج العزبة.

 

كما أننا شعرنا وشاهدنا كامل الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة لإستعادة الطفل، وفوجئنا بهؤلاء الجناة وأنهم متواجدين في المخزن المهجور دون علمنا .

 

كانت قد شهدت المحلة الكبري  فرحة عارمة عقب نجاح الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية والعميد ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالاشتراك والتنسيق مع ضباط  الأمن الوطني و الأمن العام والبحث الجنائي في تحرير الطفل زياد البحيري والمختطف علي أيدي ملثمين  من محل والده بطريق المحلة الكبرى المنصورة.

 

وقام الأهالي برفع صور الرئيس السيسي وقدموا له الشكر بعد نجاح وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في عودة نجلهم سالماً وقاموا بذبح العجول امام منزل الطفل وسط حالة من الفرحة. 
 
ووجه أحمد البحيري والد الطفل "زياد" الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن الغربية مشيرا بقوله " قيادات الأمنية وعدوني خلال 48 ساعه عوده ابني إلي حضني والحمد لله صدقوا في عهدهم" .

وتابع والد الطفل  " كل الشكر والتقدير لكل اللي ساعدونا وساندونا في محنتنا وفرحتي بعوده ابني إلي أحضاني وحضن والدته لا تنتهي والحمد لله ربنا فضله عظيم" .

 

وأعلنت وزارة الداخلية  الكشف عن تفاصيل و ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.   
   

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام ) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية .

 

وأسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل ، حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها وإستخدامها فـى إرتكاب الحادث ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم .

 

وتم  تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة وعقب تقنين الإجراءات  تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً .. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة ، مما دعاه للإتفاق مع الأخرين على إرتكاب واقعة خطف الطفل وإبتزاز والده للحصول على مبالغ مالية..تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الطفل زياد البحيري طبيب نفسي عزبة العجرمة قرية السجاعية إعادة تأهيل

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