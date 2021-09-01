سعد لمجرد يروج أغنية والده ضيعتى وقتى

روج المطرب سعد لمجرد لأغنية والده البشير عبده الجديدة والتى تحمل اسم “ضيعتى وقتى” والتى تم طرحها أمس.

وعلق سعد لمجرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “إليكم أعزائي جديد والدي الفنان البشير عبدو “ضيعتي وقتي” اغنية من كلمات وألحان وتوزيع الأستاذ جلال الحمداوي إخراج الأستاذ رشيد الوالي”.

مقياس نجاح الاغنية

وكان كشف الفنان سعد لمجرد، عن أن المشاهدات التى تتحقق على اليوتيوب، ليست مقياسا لنجاح الأغنية، كما يظن البعض ويفخر بها.

وقال سعد لمجرد، فى لقاء، ببرنامج “et بالعربي”، إن الذى يحدد النجاح للأغنية؛ هو الجمهور، ورد فعل الأغنية في الشارع، كما أن العمل يُقيَّم من خلال جودة الأغنية وطريقة إخراجها.

واضاف سعد لمجرد : أرى أنه من الناحية العلمية، الأرقام هي اللي تحكم، أما من الناحية الفنية ليس لها علاقة".

الشاب خالد وعمرو دياب

أعرب الفنان سعد لمجرد، عن حبه وتقديره للشعب المصري، وذلك لدعمه المتواصل، قائلا: "حبكم هو السبب في أني أوصل لمكانتي الحالية".

وأضاف "سعد لمجرد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى، أنه يتمنى أن تصل الأغاني العربية إلى كل العالم، وذلك عن طريقه، متابعا:" أنا بحب الشاب خالد وعمرو دياب".

وأوضح أن الفنان يجب أن يكون ذكي ولديه قبول لدى الجماهير، مسترسلا:" يجب أن يكون الفنان مدرك لما حوله وقريب من الجميع".

ولفت إلى أنه يعمل على تجهيز 3 أو 4 أغاني مختلفين، متابعا:" حاليا بجهز 3 أو 4 أغاني بلغات مختلفة مثل الإسبانية والإنجليزية، وأنا بحب أجرب والمغامرات".

وتقدم بالشكر للمشاركين معه في أغنية "السهرة صباحي"، مضيفا:" أنا فخور بمشاركتي الغناء مع الفنان صابر الرباعي".

وأكد أن الحياة الشخصية للفنان يجب أن تكون بعيدة..مسترسلا:"لو انت فنان مش هتحب حد يتدخل في حياتك الشخصية".

ووجه رسالة إلى الجماهير: "حياتي الشخصية منعزلة عن أعمالي الفنية"، منوها بأنه ينوي تقديم حفل في مصر خلال العام الجديد.

ونوه بأنه يستهدف تجهيز ألبوم غنائي جديد خلال الفترة الماضية.

اعتذار سعد لمجرد

اعتذر الفنان سعد لمجرد، لجمهوره عن طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “السهرة صباحي” والتي من المقرر ان يتم طرحها خلال الساعات القليلة القادمة، وهي أغنية بصحبة الفنان صابر الرباعي.

كتب سعد لمجرد من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” بعتذر عن التأخير شوية وتكون الأغنية عندكم إن شاء الله".