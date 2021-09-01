وزير خارجية إسرائيل: قضية سفينة الوقود الإيرانية المتجهة إلى لبنان مسألة أمنية

أشار ​وزير الخارجية​ الإسرائيلي ​يائير لابيد​، إلى أن "العالم يحتاج إلى خطة بديلة للاتفاق النووي، و​إيران​ تعرف أن تهديدات تحيط بها إذا استمرت في برنامجها النووي".

ولفت لابيد إلى أنهم لا يرغبون بـ "خنق غزة بالحصار لكننا لا نريد قصفنا بالصواريخ من هناك"، مؤكداً أن "السماح بوصول المساعدات لغزة والنشاط الاقتصادي للقطاع مرتبط بتحقيق التهدئة على الحدود".

وأفاد بأن بلاده ستفتح "مكتبا تمثيليا جديدا لها في ​البحرين​، وسيصبح سفارة لاحقا". وأضاف: "لا نعتقد أن الولايات_المتحدة ستنسحب من الشرق الأوسط، وإدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ تعمل بشكل مغاير عن إدارة الرئيس السابق ​دونالد ترامب​".

وشدد على أن "قضية سفينة الوقود الإيرانية التي في طريقها إلى ​لبنان​ مسألة أمنية وتعالج وفق هذا الشأن". وأكد أن "التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر".