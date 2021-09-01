رئيس جامعة أسوان يكرم الفائزين بالمراكز الأولى بمعهد إعداد القادة بحلوان

سلم وفد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور أيمن محمود عثمان شهادة التميز للجامعة من معهد إعداد القادة بحلوان، بحضور الهيئة المعاونة الفائزين بالمراكز الأولي بمعهد إعداد القادة.

وحضر اللقاء أيضاً الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور أيمن عبدالغفار عميد كلية الحقوق وذلك عن دوره إعداد القائد العام لأعضاء الهيئة المعاونه لأعضاء هيئة التدريس فى دورته الأولى.

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وتقدموا بالشكر والتقدير للدكتور أيمن عثمان على الدعم المتواصل وعرفانا بدور رئيس الجامعة في تسخير كافة إمكانيات الجامعة للحث علي الإبداع والتفوق.

وقام الدكتور أيمن محمود عثمان بتسليم شهادات التقدير على ادائهم المتميز في المسابقات الخاصة بين الجامعات المصرية وحصولهم على المركز الاول في المسابقه الثقافيه وحصولهم على المركز الاول في كرة القدم وكذلك بالمركز الاول في مسابقة المقال عن مقال ( مثلث القانون والحوكمه والإدارة الرشيده) للمدرس المساعد أحمد أسامة القاضي المدرس المساعد بكلية الحقوق .

ومثل جامعة أسوان كل من الدكتور أيمن عدلي قدري المدرس المساعد بكلية الخدمه الاجتماعية، والدكتور أحمد أسامه عبد الفتاح المدرس المساعد بكلية الحقوق ، والدكتوره ياسمين على محمد المعيد بكلية الحقوق، بجانب الدكتور أحمد رسلان محمد المعيد بكليه الزراعة، والدكتور محمود سعد عبد الراضي آدم المعيد بكلية الزراعة .

كما وجه رئيس الجامعة الوفد المشارك الشكر والتقدير لادارة معهد إعداد القادة بحلوان علي حسن استقبالهم وإدارتهم لدوره على رأسهم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى وكيل المعهد.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بتفقد مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف ميدانياً على معدلات ونسب التنفيذ من أجل الإسراع بعجلة العمل بها استعداداً لتشغيل المنظومة الجديدة وذلك برفقة الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان.

وتفقد نائب المحافظ مستشفى إدفو العام لمتابعة ما يجرى بها من أعمال حيث تم التنسيق لإدخال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة للمستشفي والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلي 93 % بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه ليخدم هذا الصرح الطبي حوالي نصف مليون نسمة.