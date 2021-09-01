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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

بيكهام
بيكهام

أعلن  نادي سموحة عن التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" ظهير أيمن النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأزرق في الموسم المقبل.

 

جاء انتقال بيكهام لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد الصفقة التي تمت بين النادي الأهلي والموج الأزرق بشأن إنتقال حسام حسن مهاجم الفريق للمارد الأحمر
 

في سياق آخر أكد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة عدم رغبته فى التعاقد مع هشام عادل "بلحة" صانع ألعاب فريق الكرة بنادى غزل المحلة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأوضح أن سموحة لم يقدم أية عروض من أجل التعاقد مع اللاعب أو مجرد الدخول فى أى مفاوضات معه خلال الأيام الماضية.


وأضاف سامى أن سموحة نادى كبير لا يتعامل سوى مع مجالس الإدارات وبشكل رسمى ونادى غزل المحلة لديه مجلس ومسؤولين قمة فى الاحترام واذا أردنا شراء أى لاعب فإننا ندخل من الباب وبشكل مباشر مثلما يحدث فى جميع الصفقات التى يبرمها "الموج الأزرق" لأننا كيان كبير.


وعن الصفقات الجديدة التى يرغب فى ابرامها مدرب سموحة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.. قال: نعمل على دعم المراكز التى تحتاج إلى لاعبين جدد وفق مخطط تم وضعه بالاتفاق مع مجلس الإدارة من أجل المنافسة فى الموسم الجديد خصوصا مع ارتفاع سقف الطموحات لدى الجماهير الإسكندرية بعد الحصول على المركز الرابع هذا الموسم.

 

صفقات نادي سموحة

وتعاقد سموحة مؤخرا مع احمد عيد مدافع فريق سيراميكا وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة ثنائى الأهلى بالإضافة إلى اليو سيلا، مهاجم الاتحاد التطواني وعمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، ومصطفى جابر الخواجة لاعب أبوقير للأسمدة، وهناك صفقات جديدة فى الطريق.

نادي سموحة أحمد رمضان بيكهام النادي الأهلي حسام حسن احمد سامي

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