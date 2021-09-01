عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارتفاع عقود لاعبي سموحة يثير أزمة بين الأعضاء وفرج عامر.. (مستندات)

نادي سموحة
نادي سموحة

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء نادي سموحة، بسبب ارتفاع قيمة عقود لاعبي فريق الكرة بالنادي، في ظل تراجع البنية التحتية، وعدم جاهزية المقر بشكل يليق بالأعضاء.


وأثارت تصريحات فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بشأن قيمة عقود لاعبي فريقه غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي، حيث أكد أن العقد الأعلى قيمة بين صفوف فريقه يصل إلى مليوني جنيه سنويًا، إلا أن الحقيقة غير ذلك، حيث يتقاضى محمود البدري 5 ملايين جنيه، في الموسم، فيما كان يتقاضى حسام حسن، مهاجم الفريق السابق والأهلي الحالي، 6 ملايين جنيه في الموسم، كما يتقاضى رفيق كابو 300 ألف دولار في الموسم. 


وجاء استياء الأعضاء من فرج عامر، بسبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين، خاصة أن لاعبا مثل محمود البدري، كان يتقاضى في الانتاج الحربي قبل سموحة 850 ألف جنيه في الموسم، لتصل قيمة عقده مع الفريق السكندري إلى 5 ملايين جنيه سنويًا. 


واشتعلت الأجواء بين الأعضاء ومجلس الإدارة الحالي، بسبب اهتمام المجلس بشكل كلي بفريق الكرة دون النظر إلى مقر النادي وباقي الألعاب.

 

 وتساءل الأعضاء عن سبب ارتفاع قيمة مكافآت الفوز بالمباريات في لائحة فريق الكرة، والتي تصل إلى 20 ألف جنيه في المباراة الواحدة، رغم عدم تحقيق الفريق أي إنجاز ملموس حتى الآن.

240955179_1030868674345571_5399606932652867712_n
240955179_1030868674345571_5399606932652867712_n
240959095_228476815880184_790687126035739582_n
240959095_228476815880184_790687126035739582_n
241120268_577761633462220_2258904862525767787_n
241120268_577761633462220_2258904862525767787_n
نادي سموحة فرج عامر الأهلى الانتاج الحربى

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يصل استاد القاهرة لحضور افتتاح بطولة العالم للدراجات

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

ترشيحاتنا

آخرهم مصطفى بسيط .. موضة "أغانى المهرجانات" تجذب نجوم الفن

مرحبا بكم في مصر|عزام: بطولة مضمار الدراجات تشهد إنجازًا على أرض الكنانة

ادعولي من فضلكم.. خضوع الفنان محمد التاجي لـ عملية جراحية

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

عن قصص حقيقية.. طرح أول بوسترات فيلم المحكمة| شاهد

بقيادة نجوم النادي السابقين|اختبارات الزمالك مواليد 99 بـ إيرو سبورت "غدا"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

إصابة طفلة صدمتها سياره أثناء عبورها الطريق بإحدى قرى السنبلاوين

حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة انجولا

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مزرعة دواجن بمركز ميت غمر

قرار عاجل من الحكومة بشأن السيارات منتهية التراخيص المتروكة بالشوارع

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

الأسعار وكيف تحمي نفسك من البلطجة.. معلومات عن قانون السايس.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ