ارتفاع عقود لاعبي سموحة يثير أزمة بين الأعضاء وفرج عامر.. (مستندات)

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء نادي سموحة، بسبب ارتفاع قيمة عقود لاعبي فريق الكرة بالنادي، في ظل تراجع البنية التحتية، وعدم جاهزية المقر بشكل يليق بالأعضاء.



وأثارت تصريحات فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بشأن قيمة عقود لاعبي فريقه غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي، حيث أكد أن العقد الأعلى قيمة بين صفوف فريقه يصل إلى مليوني جنيه سنويًا، إلا أن الحقيقة غير ذلك، حيث يتقاضى محمود البدري 5 ملايين جنيه، في الموسم، فيما كان يتقاضى حسام حسن، مهاجم الفريق السابق والأهلي الحالي، 6 ملايين جنيه في الموسم، كما يتقاضى رفيق كابو 300 ألف دولار في الموسم.



وجاء استياء الأعضاء من فرج عامر، بسبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين، خاصة أن لاعبا مثل محمود البدري، كان يتقاضى في الانتاج الحربي قبل سموحة 850 ألف جنيه في الموسم، لتصل قيمة عقده مع الفريق السكندري إلى 5 ملايين جنيه سنويًا.



واشتعلت الأجواء بين الأعضاء ومجلس الإدارة الحالي، بسبب اهتمام المجلس بشكل كلي بفريق الكرة دون النظر إلى مقر النادي وباقي الألعاب.

وتساءل الأعضاء عن سبب ارتفاع قيمة مكافآت الفوز بالمباريات في لائحة فريق الكرة، والتي تصل إلى 20 ألف جنيه في المباراة الواحدة، رغم عدم تحقيق الفريق أي إنجاز ملموس حتى الآن.

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