"الإسكندرية السينمائى" يمنح دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، منح الفنان العربي السوري دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، في الدورة الـ37 المزمع إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك تقديرا لدوره فى الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية في مكانة متميزة بين قريناتها في المنطقة العربية.
ومن جانبه قال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن الفنان دريد لحام قدم أعمالا حركت المشاعر والوجدان، وكانت قضايا الوطن من أهم أولوياته خاصة في أفلام الحدود والتقرير وكفرون ودمشق وحلب.
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يشار إلى أن دريد لحام ممثل كوميدي ودرامي سوري ، عرف في بداياته بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أداها في معظم أعماله الفنية، كما نال العديد من الأوسمة والجوائز وشهادات التقدير من الجاليات العربية في العالم والبلاد العربية.
ومنها سام الكوكب الأردني عام 1956، ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى عام 1976، ووسام الاستحقاق الثقافي التونسي عام 1979، ووسام الوشاح الأخضر - ليبيا عام 1991، ووسام الأرز اللبناني من رتبة فارس عام 1999.
كما حصد على درع هيئة قصور الثقافة بمصر عام 2006، تقديراً لدوره في مساندة قضايا الأطفال من خلال أعماله السينمائية والتي توجها بفيلم الآباء الصغار.
ونال سام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، ودرع مهرجان القاهرة للإعلام العربي - مصر عام 2008، في دورته الرابعة عشرة تقديراً لمسيرته الفنية دكتـوراه فخـرية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010.
وحصل على عدة شهادات تقدير من حاكم مدينة لوس أنجلوس، ومن اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، و من جمعية الصحفيين العرب الأمريكيين، ومن بلديات ديترويت، سان لوران، سيدني وسبق تكريمه مهرجان الإسكندرية عام 2015.