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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاج السمنة بشكل سريع ونتيجة جيدة.. شاهد

استشاري جراحات السمنة
استشاري جراحات السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة ، إن الكبسولة المبرمجة تكنولوجيا حديثة جدا، وفكرة جميلة لعلاج السمنة ، لافتاً إلى أن هذه الكبسولة تدخل المعدة وتشغل حيز ومكان داخلها.

وأضاف استشاري جراحات السمنة ، خلال حواره ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، انها تسد الشهية إلى حد كبير ، وتزيد من حرق الدهون.

وأشار استشاري جراحات السمنة ، إلى أن وجود بالون داخل المعدة يعمل نوع من القلق للمعدة، وتقلل هرمون المعدة، ويضاعف هرمون الحرق.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في عمليات التجميل وشفط الدهون  بظهور تقنية الفيزر التي حلت مشكلة علاج السمنة البسيطة بشكل سهل، وبنتيجة جيدة، وبدون جراحة، وبدون الانقطاع عن العمل.

وتابع أحمد السبكي خلال لقائه مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشخص الذي يُعاني من السمنة الموضوعية، يرى أن حالته لا تستدعي إجراء جراحة السمنة، مشيرًا إلى أن علاج السمنة البسيطة أمر ممكن بدون جراحات تستدعي الجلوس فترة طويلة بعد العملية في المستشفى.

ونوه استشاري جراحات السمنة أن عمليات السمنة أثبتت نجاحها بقوة في علاج مرض السكر، لافتًا إلى أنه بدأ يظهر التأثير القوي لجراحات السمنة على العلاج من السكر، وبالتحديد عملية التحويل المصغر للمعدة.

وأضاف أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة أن أن عودة البنكرياس للعمل بشكل طبيعي بعد عملية تحويل المسار، يضمن لمريض السكر التوقف عن تناول الأنسولين والعودة للحياة بشكل طبيعي تمامًا، حيث يختفي المرض تمامًا بعد نجاح العملية، وهناك مئات الآلاف من الحالات التي أثبتت نجاح عمليات السمنة في تعافي مرضى السكر بشكل تام ونهائي.

حرق الدهون هرمون الحرق علاج السمنة جراحة السمنة هرمون المعدة

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