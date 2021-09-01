جامعة حلوان: نبذل أقصى جهد لخدمة المجتمع

شاركت جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية، و حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً في المشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة سابقا ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس طاكعة حلوان ان الجامعة على استعداد لبذل أقصى جهدها في مجال خدمة المجتمع بشكل عام وفي مجال محو الأمية بشكل خاص لما له من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع كله بشكل عام .

واضاف نائب رئيس جامعة حلوان أن خدمة المجتمع هي أحد أهم الأدوار الرئيسية للجامعة التى تسعى من خلالها لمساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية.



وقد نجح ابناء جامعة حلوان في تحرير عدد (3296) مواطن ومواطنة من الأمية من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بادارات الهيئة العامة لتعليم الكبار في سبعة شهور فقط، بدءاً من دورة أكتوبر 2020 ، ودورة يناير 2021 ، ودورة ابريل 2021 إيماناً بقيمة ما يقدمونه من عمل جليل لمجتمعهم مشيداً بدعم الجامعة لهذا المشروع وبذل أقصى جهد لها لنجاحه .