بالأسود .. منة فضالي تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة باللون الأسود من أحدث جلسة تصوير، ما نال إعجاب متابعيها.





يذكر أن الفنانة منة فضالي خضعت لعملية جراحية ، لم تكشف عن تفاصيلها، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".



وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.