تنسيق الجامعات 2021.. تربية طفولة القاهرة تكشف المستندات المطلوبة لتقديم الملفات والمقابلات الشخصية

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعداداللعام الدراسى 2021-2022.



أعلنت كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، الأوراق الخاصة بتقديم الملف للكلية وأجراء المقابلةالشخصية للطالبات الجدد .



الاوراق المطلوبة لتقديم الملف

١- اصل شهادة الثانوية العامة + ٢ صورة منها

٢- اصل شهادة الميلاد حديثة + ٢ صورة منها



٣- عدد (٦) صورة شخصية ٤*٦



٤- عدد (٢ ) صورة من بطاقة الترشيح

٥- عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالبة + صورة بطاقة رقم القًومى الخاص بولى الامر

٦- ٢٠٠ جنية رسوم المقابلة الشخصية .



١- طباعة الاوراق الخاصة بالمقابلة الشخصية من على صفحة الكلية

٢- كتابة البيانات بخط واضح

٣- صورة من الرقم القومى للطالبة او ولى الامر

٤- صورة من بطاقة الترشيح



