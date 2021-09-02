تنسيق الجامعات 2021.. تربية طفولة القاهرة تكشف المستندات المطلوبة لتقديم الملفات والمقابلات الشخصية

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعداداللعام الدراسى 2021-2022.
أعلنت كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، الأوراق الخاصة بتقديم الملف للكلية وأجراء المقابلةالشخصية للطالبات الجدد .
الاوراق المطلوبة لتقديم الملف
١- اصل شهادة الثانوية العامة + ٢ صورة منها
٢- اصل شهادة الميلاد حديثة + ٢ صورة منها
٣- عدد (٦) صورة شخصية ٤*٦
٤- عدد (٢ ) صورة من بطاقة الترشيح
٥- عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالبة + صورة بطاقة رقم القًومى الخاص بولى الامر
٦- ٢٠٠ جنية رسوم المقابلة الشخصية .
١- طباعة الاوراق الخاصة بالمقابلة الشخصية من على صفحة الكلية
٢- كتابة البيانات بخط واضح
٣- صورة من الرقم القومى للطالبة او ولى الامر
٤- صورة من بطاقة الترشيح