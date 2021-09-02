بدء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. الاحد

أعلنت مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، عن بدء اجراء المقابلات الشخصية لـ الطلاب المرشحين للقبول بالمدرسة بـ العام الدراسي الجديد، يوم الاحد الموافق 5 سبتمبر بمقر المدرسة.

وأهابت إدارة مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بأولياء الأمور و الطلاب الالتزام بالقواعد التالية:

الحضور قبل موعد المقابلة بوقت كافي (30) دقيقة مبكراً للتسجيل والتجهيز لدخول قاعه الاختبار.

الالتزام الكامل بالمواعيد ولن يسمح باجراء المقابلة في حالة التخلف عن موعدها مهما تكن الاعذار حيث ان الالتزام بالوقت من عناصر التقييم.

علي طلاب قسم الفنون احضار ادواتهم الخاصة بالرسم (اقلام رصاص - ممحاه) لن يسمح بتبادل الادوات داخل مقر اللجنة.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى سياسة الحفاظ على المساحة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وضماناً لسلامة الطــلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة، لذلك ممنوع الدخول بدون كمامة.

ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على كشف أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية من خلال الضغط هنا

وقد أتيح التقديم للطلاب في مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وتعد مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المراقبة والإنذار، وتكنولوجيا الألعاب والفنون الرقمية.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية تعمل على إعداد خريجين مؤهلين للعمل بمجال الذكاء الاصطناعي ومجال الألعاب والفنون الرقمية بالإضافة إلى مجال المراقبة والإنذار، وفق أحدث النظم المتبعة دوليًا.



وأضاف مجاهد، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلك المجالات والتي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق خطة 2030، وتطبيق التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية والمشروعات العملاقة.



وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي: "العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي".

وأشار إلى أن المميزات التي سيحصل عليها طلاب المدرسة ونظائرهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الشهادة المصرية المعتمدة دوليًا، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي، ذلك بالإضافة إلى التدريب العملي أثناء الدراسة، وحصولهم على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب.