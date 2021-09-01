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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتي لانسير للتفكيك واللادولة..

اتحاد الشغل : تونس في حاجة لحكومة بعيدا عن تسميتها

تونس
تونس

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن تونس بحاجة إلى حكومة بغض النظر عن تسميتها، أن تكون حكومة إنقاذ، حكومة وحدة، حكومة تكنوقراط، حكومة إدارية، حكومة تسيير أعمال.

 

وعبر صفحته الرسمية علي فيس بوك كتب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الطاهري أن المطلوب حكومة منسجمة ولديها المسارات واضحة عبر برامج وأولويات، مشيرا إلى أن غير هذا هو السير نحو اللادولة والتفكيك.

 

وفي سياق اخر استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد،  اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، علي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

 

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وكان اللقاء مناسبة جدّد من خلالها رئيس الدولة الشكر لكلّ من ساهم في حسن تنظيم وإنجاح أيام التلقيح المكثّف ضدّ كوفيد-19 في كامل تراب الجمهورية، وأسدى تعليماته بمواصلة العمل بهذه المبادرة في تنسيق تام بين الصحة المدنية والصحة العسكرية والهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين، وإيجاد آليات أخرى تمكّن من توسيع قاعدة المواطنين التونسيين المنتفعين بالتلقيح.

 

وبحسب بيان الرئاسة التونسية فإنه من المقرر أن يشهد  السبت القادم ، تنظيم يوم تلقيح مكثّف مخصّص لحاملي السلاح وللمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 اغسطس 2021.

 

كما اطلع رئيس الجمهورية على الاستعدادات الجارية على مستوى التحضير للعودة المدرسية والجامعية في جوانبها الصحية، وشدّد على أهميّة شهادة التلقيح ضد كورونا التي سيتم اعتمادها مستقبلا.

 

ودعا رئيس الدولة إلى مواصلة التحلّي باليقظة والحذر تحسّبا لاحتمال عودة ارتفاع المؤشر الوبائي بتونس في ظلّ بروز سلالات متحوّرة جديدة في العالم، وذلك خاصة عبر مواصلة التزود بجرعات التلاقيح والمعدات الضرورية وتكوين مخزون استراتيجي من مادة الأكسجين.  

 

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء المتابعة الضرورية للأمراض الأخرى، والتعجيل بإيجاد حلول تمكّن من تلافي النقص الحاصل على مستوى تزوّد المواطنين ببعض الأدوية.

تونس قيس سعيد قصر قرطاج اتحاد الشغل التونسي الحكومة التونسية

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