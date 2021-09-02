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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"النهضة" التونسية تتحمل المسئولية.. وتعلن: مستعدون لإجراء مراجعات عميقة

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

اعلنت حركة النهضة التونسية، عن تحملها المسئولية لما حدث في تونس، مؤكدة على استعدادها لإجراء مراجعات عميقة.

وقالت حركة النهضة الإخوانية في تونس: "نتفهم غضب الشارع ومستعدون للتقييم الجدي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرنا القادم ".

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اتحاد الشغل : تونس في حاجة لحكومة بعيدا عن تسميتها

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قيس سعيد: تأثير الجائحة السياسية على تونس لا يقل خطرا عن كوفيد19

فيما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن تونس بحاجة إلى حكومة بغض النظر عن تسميتها، أن تكون حكومة إنقاذ، حكومة وحدة، حكومة تكنوقراط، حكومة إدارية، حكومة تسيير أعمال.

وعبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” كتب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الطاهري، أن المطلوب حكومة منسجمة ولديها المسارات واضحة عبر برامج وأولويات، مشيرا إلى أن غير هذا هو السير نحو اللادولة والتفكيك.

وفي سياق آخر استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، علي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

وكان اللقاء مناسبة جدّد من خلالها رئيس الدولة الشكر لكلّ من ساهم في حسن تنظيم وإنجاح أيام التلقيح المكثّف ضدّ كوفيد-19 في كامل تراب الجمهورية، وأسدى تعليماته بمواصلة العمل بهذه المبادرة في تنسيق تام بين الصحة المدنية والصحة العسكرية والهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين، وإيجاد آليات أخرى تمكّن من توسيع قاعدة المواطنين التونسيين المنتفعين بالتلقيح.

 

كوفيد-19 حركة النهضة التونسية الرئيس التونسي راشد الغنوشي البرلمان التونسي

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