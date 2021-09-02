سفير كوريا الجنوبية: أحب مصر وأعزف الأغاني المصرية على الساكسيفون

حل هونج جين ووك، السفير الكورى الجنوبي لدى مصر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".

وقال هونج جين ووك،:" انا بحب مصر جدا، وأحب العزف على ألة الساكسيفون، والأغاني التي عزفتها على الساكسيفون هي الاغاني المصرية ".

وتابع هونج جين ووك :" أنا مش بعزف بطريقة احترافية ولكنني ارغب في ايصال مشاعري واحاسيسي الطيبة تجاه المصريين ورغبتي في أن اكون صديق لهم وان اكون قريب من المصريين ".

واكمل هونج جين ووك :" لما الشعب الكوري سمع اغنية 3 دقات المصرية حبوا مصر والمصريين أكتر، وأنا شايف إن الشعب المصري لما سمع اغنية 3 دقات بصوت الكوريين أعجبوا بها أيضا ".

ولفت هونج جين ووك :" مصر وكوريا يمتزجون معا مثل مكونات وجبة الكشري، وسوف يجمعهما مستقبل قوي ".