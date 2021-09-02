سفير كوريا الجنوبية: أحب مصر وأعزف الأغاني المصرية على الساكسيفون

حل هونج جين ووك، السفير الكورى الجنوبي لدى مصر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".
وقال هونج جين ووك،:" انا بحب مصر جدا، وأحب العزف على ألة الساكسيفون، والأغاني التي عزفتها على الساكسيفون هي الاغاني المصرية ".
اقرأ أيضا
شاهد.. سفير كوريا الجنوبية يعزف السلام الوطني لمصر وأغنية «3 دقات»
وتابع هونج جين ووك :" أنا مش بعزف بطريقة احترافية ولكنني ارغب في ايصال مشاعري واحاسيسي الطيبة تجاه المصريين ورغبتي في أن اكون صديق لهم وان اكون قريب من المصريين ".
واكمل هونج جين ووك :" لما الشعب الكوري سمع اغنية 3 دقات المصرية حبوا مصر والمصريين أكتر، وأنا شايف إن الشعب المصري لما سمع اغنية 3 دقات بصوت الكوريين أعجبوا بها أيضا ".
ولفت هونج جين ووك :" مصر وكوريا يمتزجون معا مثل مكونات وجبة الكشري، وسوف يجمعهما مستقبل قوي ".