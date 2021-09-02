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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماكو وعروستى و30 مارس .. أحدث أفلام صيف 2021

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق اخر أفلام صيف 2021 بدور عرض السينما ، في موسم قوي ، ومن ادى لانتعاشة كبيرة عقب الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس “كورونا” في صناعة السينما محليًا وعالميًا.

ونرصد فى السطور التالية أحدث أفلام صيف ٢٠٢١..

ماكو

احتفل أول أمس أبطال فيلم ماكو بالعرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.  

أحداث فيلم ماكو 

وتأجل عرض فيلم ماكو حوالي عامين، وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعا إلى البر.

يشارك في بطولة فيلم ماكو كل من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

 

٣٠ مارس

أطلقت شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي الإعلان الرسمي لفيلم 30 مارس  استعدادًا لإطلاقه يوم 8 سبتمبر في دور العرض المصرية والسعودية والخليج وباقي الدول العربية

وكشف الإعلان الرسمي للفيلم عن حالة من الغموض والإثارة، حيث نرى جرائم قتل متعددة، ودوائر وشخصيات وعلاقات لا نفهم ما يربطهم ببعض، بينما نرى بطل الفيلم في حالة من التوهان بين الوهم والحقيقة، فهل الفيلم هو حالة من الهلاوس، أم أنها حقيقة قد تنتهي بالدم.

ويتتبع فيلم 30 مارس رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

ويعتبر فيلم 30 مارس عودة قوية لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي،  دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

 

عروستى

طرح الفنان أحمد حاتم الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عروستي" عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب أحمد حاتم: "أخبار جواز الصالونات إيه !؟ الإعلان التشويقي لفيلم #عروستي يا رب يعحبكم إن شاء الله".

فيلم "عروستي" يشارك فى بطولته بجانب صابرين وأحمد حاتم وجميلة عوض، كل من محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وأكدت صابرين أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “عروستى”، معبرة عن سعادتها بخوض تلك التجربة السينمائية الجديدة. 

فيلم 30 مارس صيف 2021 أحداث فيلم ماكو أبطال فيلم ماكو خالد موسى فيلم عروستى

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