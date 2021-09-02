سامسونج تطلق رسميا تحفتها الجديدة Galaxy A52s 5G.. بإمكانات فائقة | صور

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسمياً أحدث هاتف ذكي ضمن سلسة هواتفها الرائدة "A"، والذي يحمل اسم Galaxy A52s 5G فى الهند، بعد أيام من الإعلان الرسمي للهاتف الذكي، والذي سيكون متاحاً بدءا من اليوم.

وبحسب ما ذكرة موقع "Newsbytesapp"، فإن هاتف سامسونج الذكي Galaxy A52s 5G، تميز بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، والتى جاءت بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، مع معدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز فى الثانية، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، مع تصميم مثقوب وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.

ولعشاق التصوير، يمتلك هاتف Galaxy A52s 5G كاميرا خلفية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 32 ميجابكسل.

يعمل هاتف سامسونج الذكي Galaxy A52s 5G، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 778G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، يتم تشغيل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1 على نظام تشغيل أندرويد 11.

يحتوى الهاتف الذكى Galaxy A52s 5G، بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، والتى تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ويدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.2، كما يدعم الهاتف تقنية تحديد المواقع GPS، ويحتوي على مقبس سماعة الرأس.

جاء هاتف Galaxy A52s 5G من سامسونج، بسعر 493 دولار "أي ما يعادل 7700 جنيه مصري لنسخة 6\128 جيجابايت، فيما يكلف 513 دولارما يعادل 8 آلاف جنيه مصري لنسخة 8\128 جيجابايت، و يمكنك الحصول عليه فى ثلاثة ألوان وهي: الأبيض والأسود والبنفسجي.