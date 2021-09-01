مواصفات جبارة| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Xiaomi CC11

كشفت تسريبات عدد من مواصفات سلسلة هواتف Xiaomi CC11 القادمة من شركة شاومي الصينية خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستأتي الهواتف بعدد من الإمكانات المتميزة وستكون عبارة عن هاتفين مع عدد كبير من الخيارات اللونية.



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف شاومي Xiaomi CC11 ستكون نسخة محسنة من هواتف Note 10 التي تم إصدارها سابقا، مع ألوان الأحمر والبرتقالي و الأصفر والأخضر و الأزرق و البنفسجي والأسود والأبيض.



وستأتى هواتف هواتف شاومي Xiaomi CC11 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.55 بوصة، وبدقة 1080 بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية، ونوتش صغير في أعلى الشاشة.



وستقدم هواتف شاومي Xiaomi CC11 كاميرا الخلفية بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل ، أما نسخة Pro فستأتي مع مستشعر 108 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب 5x ، مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، مع وجود مكبر الأشعة تحت الحمراء.



وستعمل هواتف شاومي Xiaomi CC11 بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، بسعة 6 جيجابايت و 8 جيجابايت و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت ويحتوي هذا الطراز على فتحة microSD تصل إلى 1 تيرابايت .



وستحتوى هواتف شاومي Xiaomi CC11 ببطارية سعة 4300 مللى أمبير في الساعة، مع شرعة شحن 45 واط ، وتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ونظام التشغيل Android 11.

