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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات عالية وسعر رخيص.. تعرف على هاتف شاومي المميز Redmi 10

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 10

تنافس العلامة التجارية الفرعية ريدمي Redmi، التابعة لـ شاومي Xiaomi، ضمن فئة الهواتف الذكية المتوسطة ذات المواصفات العليا، التي تستهدف سوق المستهلكين الباحثين عن هواتف ذكية بإمكانيات رائدة ولكن بسعر ليس باهظ، إلا أن سلاح الشركة الصينية لهذا العام، هو سلسلة الهواتف الأكثر شهرة Redmi 10.

وتعد تشكيلة ريدمي الجديدة Redmi 10، هي ترقية كبيرة لأجهزة Redmi 9، مع  إضافة بعض الميزات البارزة التي يصعب الحصول عليها بشكل خاص في هذا النطاق السعري، حيث يمتاز هاتف ريدمي 10، بمجموعة من مكبرات الصوت الاستريو، وشاشة عرض بمعدل تحديث مرتفع 90 هرتزا، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 9 وات، وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وذلك علاوة على المواصفات الأساسية يأتي الجهاز المميز مقابل سعر يبدأ من 160 يورو (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري).

 

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تصميم هاتف شاومي Redmi 10

يأتي هاتف Redmi 10، بتصميم رائعا مع لوحة خلفية مصنوعة من البلاستيك المقلد للزجاج المصنفر، مع طبقة حماية مقاومة لبصمات الأصابع، تملك نوعا من التدرج اللوني الخفيف، مع ثلاثة أنواع مختلفة من الألوان هي : الأبيض والرمادي والأزرق.

Xiaomi Redmi 10 review
تصميم هاتف شاومي Redmi 10

وتضم اللوحة الخلفية نتوء بارز لإعدادات الكاميرا الرئيسية الموجودة داخل إطار مستطيل ذات زوايا دائرية، إطار هاتف Redmi 10، مصنوع أيضًا من البلاستيك والذي يحاكي الألمنيوم المؤكسد، صممته شاومي بحواف جانبية  رفيعة ومستديرة، بينما الأجزاء العلوية والسفلية مسطحة.

ويضم الجزء العلوي من الإطار مكبر الصوت الأيسر، جنبًا إلى جنب مع مكبر الأشعة تحت الحمراء و مقبس الصوت بمقياس 3.5 مليمتر، بينما يحوى الجزء السفلي منفذ USB-C ومكبر الصوت الثاني، ويحتوي الجانب الأيمن زر التحكم في الصوت وزر الطاقة، والذي يعمل كقارئ بصمات الأصابع.

شاشة هاتف شاومي Redmi 10

يعد Redmi 10 هو أول هاتف من سلسلة ريدمي يتميز بشاشة HRR، مقابل سعر مناسب، ويحتوي الهاتف الذكي على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع أعلى تبلغ 20: 9، وتدعم الشاشة معدل تحديث متكيف يبلغ 90 هرتزا في الثانية، والذي يتم تبديله  إلى 60 هرتز عند تشغيل مقطع فيديو في المعرض الافتراضي للهاتف.

Xiaomi Redmi 10 review
شاشة هاتف شاومي Redmi 10


بطارية هاتف شاومي Redmi 10

تحصل مع هاتف Redmi 10، على عمر بطارية طويل جدا يبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB- C، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، إلى جانب تقنية الشحن السلكي العكسي بقوة 9 وات، يمكن للتقنية شحن البطارية بالكامل في غضون ساعتين و13 دقيقة.

برمجيات ومعالج هاتف شاومي Redmi 10

يأتي هاتف شاومي Redmi 10، مع أحدث إصدار من واجهة المستخدم MIUI 12.5، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، يعمل البرنامج بسلاسة، ويوفر مجموعة من الإعدادات والتخصيصات كما تحافظ واجهة البرنامج على تحديث الجهاز منخفض التكلفة.

Xiaomi Redmi 10 review
واجهة المستخدم MIUI 12.5 بهاتف شاومي Redmi 10

ويعمل هاتف شاومي Redmi 10، بمعالج مميز من نوع Helio G88، والذي يأتي من إنتاج شركة ميديا تك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والمعروف ببعض الميزات الجديدة، ويحصل الهاتف على عدة تكوينات ذاكرة مختلفة وهي 4 + 64 جيجابايت، و بسعة 4 + 128 جيجابايت، و بسعة 6 + 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

كاميرا هاتف شاومي Redmi 10

يتميز هاتف شاومي Redmi 10، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجتبكسل.

Xiaomi Redmi 10 review
كاميرا هاتف شاومي Redmi 10

سعر هاتف شاومي Redmi 10

يأتي هاتف شاومي Redmi 10، في صندوق قياسي مع كبل USB-C مخصص للشحن ونقل البيانات، ومحول شاحن بقوة 22.5 وات، وجراب سيليكون شفاف، مقابل سعر يبدأ من 160 يورو (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري).

Xiaomi Redmi 10
هاتف شاومي Redmi 10
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