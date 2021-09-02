بعد إطلاق أمازون في مصر.. أرخص هاتف أندرويد بـ 600 جنيه فقط

أعلنت أمس رسمياً علامة “أمازون” العالمية و الأكبر فى مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بدء عملها فى مصر تحتي مسمي أمازون مصر Amazon Egypt، بعدما أرسلت بريد إلكتروني لعملائها تخبرهم فيها بإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، بدلاً من سوق دوت كوم.

و بعد مرور 24 ساعة فقط على تدشين موقع أمازون مصر، بحث موقع “صدى البلد” عن أرخص هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، وهو هاتف ZTE BLADE C342.

يأتى ZTE BLADE C342 بشاشة قياس 4 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، والذى تم اطلاقه فى عام 2016.

جاء ZTE BLADE C342 بمعالج Mali-400 رباعي النواة بقوة 1.2 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائى سعتة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت، مع إتاحة إضافة ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.

ولمحبي التصوير يمتلك ZTE BLADE C342 كاميرا خلفية أساسية دقة 5 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقة 2 ميجابيكسل مع فلاش.

ويعمل ZTE BLADE C342 بنظام أندرويد 5، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع MICRO-USB، ويحتوى على بطارية سعة 1400 ميللى أمبير.

يمكنك شراء ZTE BLADE C342 باللون الأسود فقط مقابل سعر 600 جنيه مصري.