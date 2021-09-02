خريطة ومواعيد مباريات منتخب مصر للصالات في مونديال ليتوانيا

يشارك منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة بالمجموعة الثانية، في مونديال الصالات الذي يقام بليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل 2021.

صدى البلد ينشر خريطة ومواعيد مباريات كأس العالم وطريق منتخب مصر في مونديال ليتوانيا.

منتخب مصر في المجموعة B التى تقام مبارياتها فى مدينة فيلينوس

مصر ، روسيا، أوزبكستان، جواتيمالا

ترتيب المباريات

مصر وروسيا 12 سبتمبر

مصر وجواتيمالا 15 سبتمبر

مصر وأوزبكستان 18 سبتمبر

منافس منتخب مصر في حالة الصعود إلى دور الـ 16 لكأس العالم.

في حالة صدارة المجموعة B يلتقي منتخب مصر مع صاحب المركز الثالث للمجموعات:

(A) كازاخستان ، ليتوانيا ، فنزويلا، كوستاريكا(A)

(C) البرتغال ، المغرب ، تايلاند ، جزر سليمان (C)

(D) البرازيل، التشيك، فيتنام، بنما(D)

في حالة وصافة المجموعة B في المركز الثاني يلتقي مع المركز الثاني للمجموعة F :

الأرجنتين ، إيران، صربيا، أمريكا

في حالة إحتلال المركز الثالث للمجموعة B بشرط أن يكون منتخب مصر من ضمن أفضل أربع منتخبات للمركز الثالث للسنة

مجموعات يلتقي منتخب مصر مع

أول المجموعة D

البرازيل، التشيك، فيتنام، بنما

أو اول المجموعة C البرتغال ، المغرب ، تايلاند

يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة اعلن قائمة لاعبي فراعنة الصالات في كأس العالم المقرر إقامتها فى ليتوانيا 2021.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة الصالات على النحو التالي:

جمال عبد الناصر

محمود شوبير

أحمد فكري

مصطفى عيد

عبده الأشول

عصام علاء

على رمضان

محمد سعيد

طارق شولا

محمد منصور

محمد كوكي

علاء دونجا

خالد يسري

عبد الرحمن بودي

صلاح لاحا

محمد سمكه

وكان منتخب فراعنة الصالات شارك ضمن منافسات دورة تايلاند الدولية فى إطار استعداداته القوية للمشاركة في كأس العالم الذى سيقام فى ليتوانيا.

وتُوج منتخب المغرب بلقب البطولة العربية لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر برباعية، في البطولة التى استضافتها مصر وانطلقت 20 مايو الجارى واختتمت فعالياتها مؤخرا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر لكرة الصالات ضمن مجموعة ضمت منتخبات روسيا وجواتيمالا واوزبكستان.

وجاء تشكيل فراعنة الصالات على النحو التالي:

جهاد عرفة مديرًا فنيا وتامر اسماعيل مديرا للمنتخب، وسامح صالح مدربا، وياسر عبدالخالق مدربًا لحراس المرمى، عمرو سالمان إداريًا.