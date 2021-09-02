الإمارات تتصدر الدول الأكثر تطعيماً في العالم.. مصر توقع عقداً في صفقة خط سكك حديدية فائق السرعة.. "مو" متحور جديد لـ كورونا يثير قلق الصحة العالمية.. الأبرز في صحف الإمارات

الصحف الإماراتية

الإمارات تعد بـ «إكسبو» يبقى في ذاكرة العالم

دبي: جرعة ثالثة من فايزر لأصحاب الأمراض المناعية

82 % من التونسيين يدعمون سعيّد في الانتخابات المقبلة

تمسك أمريكي بسحب المرتزقة وأوروبا تدافع عن وجودها في ليبيا

موديرنا تطلب ترخيصاً لجرعة ثالثة معزّزة في الولايات المتّحدة

حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ في الولاية بسبب العاصفة آيدا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة البيان الضوء على اعلان الحكومة المصرية أمس الأربعاء التوقيع على عقد يتعلق بإقامة خط سكك حديدية فائق السرعة، بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط وسيشيده كونسورتيوم تقوده سيمنس.

وسيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم للإنشاءات".

محليًا، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استعداد دولة الإمارات للترحيب بالعالم في أضخم حدث على أجندة العالم للفعاليات الكبرى في أعقاب جائحة «كوفيد 19». ضمن منصة تعين على بدء عصر جديد للتعاون الدولي للتغلب على ما فرضته التحديات التي يواجهها العالم بحلول جذرية تمكن شعوبه من استئناف جهود التطوير والتنمية والانطلاق مجدداً نحو النمو، مشيراً إلى أن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو 2020 دبي ستكون غير مسبوقة.

أفادت صحيفة البيان بتأكيد موقع (our world in data) المعني بمستجدات كوفيد ـ 19 حول العالم، والذي يستند إلى إحصائيات رسمية دقيقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تتربع على المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر تطعيماً للسكان ضد كوفيد ـ 19 على مستوى العالم، وذلك منذ 21 مايو وحتى 31 أغسطس الماضيين، أي ما يزيد عن 100 يوم على التوالي، بمعدل جرعات بلغت 181.75 جرعة لكل 100 من السكان.

وأوضحت صحيفة الخليج اعلان هيئة الصحة في دبي، عن توفير جرعة ثالثة من لقاح «فايزر- بيونتيك»، للأشخاص الذين يعانون أمراضاً مناعية أو يتلقون علاجات مثبطة للمناعة من متوسطة إلى شديدة، ويشمل ذلك: متلقو علاجات مرض السرطان مثل العلاج الكيماوي، ومرضى زراعة الأعضاء أو الخلايا الجذعية، ومن يعانون نقص المناعة الأولية الشديدة.



عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة البيان أن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعترض، أمس ، مسيرة مفخخة حوثية رابعة في الأجواء اليمنية. واعترضت قوات التحالف ودمرت طائرة مسيرة مفخخة في الصباح الباكر بالأجواء اليمنية، وبعدها بدقائق أعلن التحالف أن قواته الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة ثانية، وبعد بضع ساعات، اعترضت قوات التحالف الجوية ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية.

قالت صحيفة الخليج إن استطلاع للرأي أظهر أن معظم التونسيين يؤيدون قرار الرئيس قيس سعيّد بتمديد التدابير الاستثنائية، وينوون التصويت له بالانتخابات المقبلة

. ووفق نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينغ»، إن 82% من التونسيين عن نيتهم إعادة انتخاب سعيّد في حال ترشحه للانتخابات المقبلة.

أشارت صحيفة الوطن إلى ترحيب الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، باعتبارها «خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي»، فيما دعت فرنسا أمس الأربعاء «جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم» واحترام موعد الانتخابات العامة التي لم يعد مسؤولون محليون يستبعدون إرجاءها، في حين أعلن دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوربي جاهز للمساهمة في تقديم المساعدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.



دوليا، أشارت صحيفة البيان إلى اعلان شركة موديرنا الأربعاء أنّها قدّمت إلى وكالة الأدوية الأمريكية بيانات أوّلية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحها المضادّ لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، في بيان "يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص"، متعهّداً أن تظلّ شركته "تسبق الفيروس بمسافات".

أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان منظمة الصحّة العالمية أنّها تراقب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا اسمها “مو” رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير.

وقالت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطوّر الجائحة إنّ النسخة المتحوّرة بي.1.621 بحسب تسميتها العلمية تمّ تصنيفها في الوقت الراهن “متحوّرة يجب مراقبتها”.

قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمّة في البيت الأبيض أمس الأربعاء دعمه في مواجهة روسيا، لكنّه تهرّب من الإدلاء بموقف حاسم بشأن المسألة بالغة الحساسية المتمثّلة برغبة كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن لدى استقباله ضيفه في المكتب البيضاوي إنّ "الولايات المتّحدة لا تزال مصمّمة على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي".

أفادت صحيفة الاتحاد بإعلان حاكمة نيويورك كاثي هوشول الخميس حالة الطوارئ في الولاية حيث تسببت ذيول العاصفة آيدا بفيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.

وكتبت هوشول في تغريدة على تويتر "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت آيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

ذكرت صحيفة البيان أن تقرير إخباري أشار اليوم الخميس إلى وفاة خمسة أشخاص جراء فيضانات عارمة في ولاية أسام بالهند.

وأفاد موقع "تايمز ناو نيوز" الإخباري الهندي بأن السلطات في الولاية أقامت 85 مخيما في 10 مناطق لإيواء المتضررين من الفيضانات.

وقالت صحيفة الخليج إن عاصفة مطرية هوجاء أشاعت أمس الأربعاء الفوضى في مناطق عدة بإسبانيا، وتسببت في فيضانات في بعض المدن وتركت الآلاف من دون كهرباء، وأجبرت السلطات على إغلاق بعض الطرق وخدمات السكك الحديدية.

واكتسبت العاصفة قوة إضافية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وضربت بقوة مدينة ألكانار الساحلية في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.