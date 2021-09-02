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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن أفضل 100 في العالم.. ميناء الملك عبدالله بالسعودية يتصدر تصنيف لويدز ليست

صدى البلد

صُنّفَ ميناء الملك عبدالله، ضمن أفضل 100 ميناء للحاويات في العالم، وفقاً لنسخة 2021 من تقرير "لويدز ليست" السنوي لأفضل 100 ميناء في العالم الذي نُشر مؤخراً.

 

 حيث أسهم الأداء القوي الذي أظهره الميناء في عام 2020 على الرغم من التحديات المرتبطة بجائحة فايروس كورونا في تقدم ترتيبه بثلاثة مراكز للوصول إلى المركز الـ 84، وبالتالي ترسيخ مكانته في القائمة العالمية.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو, أن البنية التحتية المتطورة والعمليات التشغيلية الفعالة التي يتميز بها الميناء أسهمت في نموه ومرونته في مختلف التصنيفات العالمية, مؤكداً أن هذا التحسن الملحوظ في تصنيف ميناء الملك عبدالله في القائمة العالمية يعكس مدى كفاءة البنية التحتية للميناء والمرافق التابعة له، بالإضافة إلى استراتيجية التجاوب السريع والفعال للتخفيف من تأثير الجائحة العالمي، ويأتي هذا الإنجاز كتتويج للجهود المقدرة والمبذولة من قِبل إدارة ميناء الملك عبدالله ليصبح الميناء الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة استيعاب 25 مليون حاوية قياسية في العام.

 

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله سجل زيادة بنسبة 6,6% في مناولة الحاويات في عام 2020، ليصل إجمالي الحاويات إلى 2,153,963 حاوية قياسية مقابل 2,020,683 حاوية قياسية في عام 2019, كما حقق زيادة ملحوظة بنسبة 16% في عدد الحاويات المستوردة مقارنة بالعام السابق.

 

أما بالنسبة للبضائع السائبة والعامة، فقد سجل الميناء زيادة بنسبة 12.4% في عام 2020، حيث وصل إلى 3,329,380 طناً مقابل 2,962,867 طناً في عام 2019.

 

ويستمر الأداء الجيد للميناء بشكل استثنائي في عام 2021، مما أدى إلى زيادة إنتاجيته بشكل كبير ليحتل المرتبة الأولى في النمو على مستوى الموانئ في المنطقة خلال الربع الأول، حيث وصل عدد الحاويات المناولة إلى 693,700 حاوية قياسية، بزيادة 44.2% من 481,100 حاوية قياسية مسجلة في الربع الأول من عام 2020, كما حقق الميناء رقماً قياسياً آخر فيما يتعلق بالحجم الشهري للبضائع السائبة، من خلال مناولة أكثر من 600 ألف طن في أبريل 2021.

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