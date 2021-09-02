قبل انطلاقها السبت .. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تنطلق رسميا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، بعد غد السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بعد اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

السبت 4 سبتمبر 2021 : اللغة العربية

الاحد 5 سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 6 سبتمبر 2021 : الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : الفيزياء للشعبة العلمية ، التاريخ للشعبة الأدبية

الأربعاء 8سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 سبتمبر 2021 : الديناميكا

السبت 11 سبتمبر 2021 : الكيمياء للشعبة العلمية - الجغرافيا للشعبة الأدبية

الاحد 12 سبتمبر 2021 : الجيولوجيا لعلمي علوم - علم النفس لأدبي - التفاضل والتكامل لعلمي رياضة

الاثنين 13 سبتمبر 2021 : الاحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين و مدارس المكفوفين.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سيخوضها سيدخلها عدد 160 ألف ، مشيرا إلى أنه سيكون مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩%؜ من الدرجة

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.