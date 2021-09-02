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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها السبت .. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الدور
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تنطلق رسميا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، بعد غد السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بعد اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

السبت 4 سبتمبر 2021 : اللغة العربية  
الاحد 5 سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الثانية 
الاثنين 6 سبتمبر 2021 : الجبر والهندسة الفراغية
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : الفيزياء للشعبة العلمية ، التاريخ للشعبة الأدبية
الأربعاء 8سبتمبر 2021 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 9 سبتمبر 2021 : الديناميكا
السبت 11 سبتمبر 2021 : الكيمياء للشعبة العلمية  - الجغرافيا للشعبة الأدبية
الاحد 12 سبتمبر 2021 : الجيولوجيا لعلمي علوم - علم النفس لأدبي - التفاضل والتكامل لعلمي رياضة
الاثنين 13 سبتمبر 2021 : الاحياء لعلمي علوم - الفلسفة لأدبي - الاستاتيكا لعلمي رياضة

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين و مدارس المكفوفين.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم:  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سيخوضها سيدخلها عدد 160 ألف ، مشيرا إلى أنه سيكون مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩%؜ من الدرجة 

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط. 

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ا امتحانات الدور الثاني جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 جدول امتحانات الدور الثاني

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