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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة الفنان مكسيم خليل

مكسيم خليل
مكسيم خليل

توفيت منذ قليل والدة الفنان السوري مكسيم خليل، حيث أعلنت الفنانة شكران مرتجى، عن وفاة والدة مكسيم خليل  بعدما نشر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، صورة للراحلة .

وكتبت شكران مرتجي :": "أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون ومنذ أعوام والألوان تتلاشى واليوم الأسود سيد الألوان:"

اختتمت شكران مرتجي :"  سيدتي أرقدي بسلام يا ستيلا خليل رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك".

فيما حرص تيم حسن على نعي الراحلة حيث كتب :" رحم الله الأستاذة الكبيرة ستيلا خليل الرحمة الواسعة ،نعازيي لك مكسيم ولعيلتك الكريمة".

كما نعت الفنانة سلافة معمار الراحلة حيث نشرت  صورة لستيلا خليل، من خلال خاصية الستوري وكتبت عليها :"  ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة،عزائي لمكسيم وسوسن وكل العائلة".

 

والدة الفنان السوري مكسيم خليل مكسيم خليل شكران مرتجى تيم حسن سلافة معمار

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