عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إجابات لكل ما يخص نظام الساعات المعتمدة بالجامعات.. وموعد وكيفية تطبيقه وحقيقة زيادة مصروفات الكليات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

التعليم العالي:

لا توجد زيادة في المصروفات الدراسية بسبب تطبيق نظام الساعات المعتمدة 

نظام الساعات المعتمدة هي برامج تتماشى مع احتياجات سوق العمل


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعص الشائعات التي تشير إلى زيادة المصروفات الدراسية بالكليات بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات. 


نفي مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تداولته بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة مصروفات الجامعات الحكومية وذلك بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة، بالعام الدراسي القادم. 
 
وأكد المصدر أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية مؤكدا أن المصروفات الدراسية بكافة الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الحكومية التي سوف تطبق نظام الساعات المعتمدة ثابته كما هي دون أي زيادات، باعتباره نظام يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.

 

بينما كان قد صرح قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئوون الجامعات، بأن سياسة واستراتيجية تطبيق نظام الساعات المعتمدة الجديد بالجامعات بالعام الدراسي الجديد يتضمن 3 محاور، حيث إن أهمها هي البرامج الجديدة، والمؤسسات التعليمية، والجامعات الحكومية الجديدة، والجامعات التكنولوجية، والجامعات الأجنبية الجديدة، وكليات وتخصصات جديدة.

وأضاف محمد أيمن عاشور في تصريحات له، أن هذا التطور يجب أن يتزامن معه تطور في المنظومة التعليمية، موضحاً أن العالم كله يعمل على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات.

وعقب نائب وزير التعليم العالي لشئوون الجامعات قائلاً: "نطمح أن يكون هناك تعاون دولي مع الجامعات الأجنبية للوصول إلى أحدث البرامج التعليمية التي نعمل على تطبيقها في الوقت الحالي ".

وأشار محمد أيمن عاشور إلى أن البرامج التي يتم استخدامها في نظام الساعات المعتمدة هي برامح تتماشى مع احتياجات سوق العمل، معقباً: "عشان كده عجلنا في تطبيق قرار نظام الساعات المعتمدة بالجامعات بالعام الدراسي الجديد"

 

وكان قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، بتفعيل تعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسي القادم

ما هو نظام الساعات المعتمدة ؟ :

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الرؤية الفكرة في التطبيق والتعديل للقانون ولنظم الدراسة ترجع إلى أنَّ الرئيسي عبدالفتاح السيسي منذ عام ونصف وجه بدراسة نظم «التعليم المتسارع» وفقاً لمتطلبات العصر الحديث.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات صحفية له أنَّ تاريخ تعديل المادة يرجع إلى أنَّه في شهر فبراير الماضي، وافق الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72، مشيراً إلى أنَّ مجلس الوزارء وافق على التعديل، وذلك وفقاً للتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور العالمي، لافتًا إلى أنَّ اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة مستمرة لمواكبة التطور المستمر.
 

 
وقد ذكر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 5 معلومات هامة حول النظام الجديد والذي يتمّ مناقشة التعديل اليوم باجتماع المجلس الأعلى للجامعات :

- سيتم إتاحة الفرصة لجميع الكليات بضرورة النظر في جميع سنوات الدراسة للكليات.
- ضرورة التوجيه بالتعديل للوائح المنظمة لعمل كل كلية حتى يتسنى لهم التطبيق، من حيث تقليص سنوات الدراسة .
- تعديل المناهج وتطويرها.
- يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة.
- سيصبح من الممكن لطالب كلية التجارة أن يتخرج على 3 سنوات، والهندسة 4 سنوات، وخاصة وأن غالبية كليات مصر تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وزارة التعليم العالى التواصل الاجتماعي التعليم العالي البحث العلمي وزير التعليم العالي الجامعات المصرية مواقع التواصل الاجتماعي الجامعات التكنولوجية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي:   175 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

وزير التعليم العالي يعتمد قائمة الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الحكومية بالجامعة الأمريكية

التعليم العالي تنفي زيادة مصروفات الكليات بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة

خطوة بخطوة.. ننشر طريقة ورابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2021

التعليم العالي تعلن فتح باب تعديل وإضافة الرغبات أمام المتقدمين للجامعات الأهلية

التعليم العالي تكشف عن موعد تقليل الاغتراب والمرحلة الثالثة من التنسيق

توقيع اتفاقية بين جامعتي الملك سلمان و imc النمساوية لطرح برامج في مجال الضيافة

افتتاح المشروع المصرى الكورى لتطوير نظام أتمتة الملكية الفكرية بمكتب براءات الاختراع المصرى

ترشيحاتنا

رسميا.. سموحة يعلن ضم مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة

اتفاق نووي سري بين إسرائيل وأمريكا.. تفاصيل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

قصة "أروزا".. سيارة تمشي على الماء | صور

بسبب الجوكر.. جوجل تحظر 8 تطبيقات أندرويد ضارة

مصر تستحوذ على 84% من واردات الفراولة المجمدة لروسيا خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ