ميدو يشيد بـ محمود شبانة: واحد من أفضل المدافعين في الدوري المصري

أشاد الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق، باللاعب محمود شبانة ورحب به في صفوف نادي الزمالك خلال الموسم القادم، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر تويتر.

وغرد ميدو، قائلا: “شبانه واحد من افضل المدافعين في الدوري المصري”.

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان موافقته بشكل رسمي على عرض نادي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تقدم النادي الأبيض بعرض رسمي لضم المدافع.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات بين الناديين على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات المقبلة.

وأكد مسؤولو نادي أسوان أن اللاعب وافق على الانتقال للقلعة البيضاء، مما دفع الإدارة للموافقة على عرض الزمالك.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب ضم اللاعب في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق.