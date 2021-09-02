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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

جثمان ماهر سليم يصل
جثمان ماهر سليم يصل السيدة نفيسة

وصل منذ قليل ،  جثمان الفنان الراحل ماهر سليم، لمسجد السيدة نفيسة، من أجل أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

 

ونعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الفنان الراحل ماهر سليم، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. 

وجاء في بيان البيت الفني للمسرح: "رحل الفنان ماهر سليم تاركا لجمهوره تاريخا عريقا من الفن والإبداع".

كما نعت الفنانة سيمون، الفنان ماهر سليم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتبت سيمون:" البقاء لله الفنان ماهر سليم، الله يرحمه".

 كما نعى الفنان سليمان عيد، الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب سليمان عيد: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الطيب ماهر سليم، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

 

كان الفنان منير مكرم أعلن وفاة الفنان ماهر سليم عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "البقاء لله.. أخى وحبيبى وأستاذى ماهر سليم".

 

وتشيع جنازة الفنان ماهر سليم بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد السيدة نفيسة.

 

ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وعرفه الجمهور من خلال شخصية «زيكا» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم»، وأيضًا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.

وقدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج منها: العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرهم.

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ترك تاريخا عريقا.. البيت الفني للمسرح ينعي الراحل ماهر سليم

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سيمون تنعى الفنان ماهر سليم

أبرز المحطات فى حياة الراحل ماهر سليم 

 

- حصل الفنان ماهر سليم علي بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج في عام 1984

- حصل على منحة لفرقة لوسيرنير باريس عام 1982 مع المخرج كريستيان ليو جيشيه.

 

- عرفه الجمهور من خلال شخصية “زيكا” في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" .

 

- شغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح، منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.

 

- وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى، منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.

 

- وكان آخر أعمال الفنان ماهر سليم فيلم "وقفة رجالة، إلا أنا، بخط الإيد، حظر تجول".

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