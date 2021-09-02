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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد صديق: تدشين إدارة لصيانة وأمن القاهرة التاريخية.. والانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات

صدى البلد

قال المهندس خالد صديق، المديرالتنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إنه تم بدء العمل بمشروع القاهرة التاريخية وتم الاعتناء بكافة التفاصيل من الخبراء الآثريين وطرق تدشين البنايات بالتزامن مع الاحتفاظ بنسيج الشكل العمرانى الآثرى القديم، لافتاً إلى أن مشروع القاهرة الخديوية كبير ويهتم بإعادة رونق المباني ذات القيمة التراثية في القاهرة التاريخية.

 

وأضاف صديق،  خلال ندوة بصالة تحرير صدى البلد، أنه سيتم تدشين إدارة للقاهرة التاريخية تدير المشروع بالكامل بعد تطويره أُسوة بأجهزة المدن الجديدة  وسيعمل على إدارة القاهرة التاريخية بكافة جوانبها من خلال صيانة وأمن واستخراج تراخيص، فضلاً عن تنفيذ إنشاءات جديدة بالمناطق الفضاء، موضحاً أن القاهرة الخديوية تبدأ من ميدان التحرير وكوبري قصر النيل ومصطفى كامل وطلعت حرب وميدان الأوبرا والأزبكية.

 

ولفت إلى أنه جارى إزالة التعديات على الواجهات والمحال التجارية وترميم ما تلف من الواجهات على مر السنين وإعادة الشيء لأصله بشكل أوسع، مؤكدا أن المشروع  بالكامل يتم على حساب الدولة وليس المواطن.

 

وأشار المديرالتنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ، إلى أنه  تم عمل لقاءات مع أصحاب الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية لبيان رغبتهم سواء بالتعويض المادى أو تعويضهم بمحال تجارية فى مناطق أخرى ووضع ذلك باستمارات قانونية .

 

ولفت إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية سيمشل تدشين مبانى تتوافق مع نسيج القاهرة التراثى ودهن الواجهات أيضا وإحداث طفرة عمرانية وآثرية، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 سنوات، منوهاً بأن التكلفة التقديرية للمشروع قدرت بـ200 مليار جنيه بشكل مبدئى.

أجهزة المدن الجديدة المدن الجديدة المحال التجارية القاهرة الخديوية الحرف التراثية

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