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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفيلسوف الوقور.. مواقف إنسانية لـ الخشت من حرم جامعة القاهرة إلى السوشيال ميديا

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

موقف وراء آخر، يجعل رئيس جامعة القاهرة محط أنظار وثناء الجميع، تارة لتقربه بالأمس من أبنائه الطلاب، وتارة أخرى اليوم لعطفه على حيوان أليف صادفه على أعتاب بوابات المدينة الجامعية، فلم يستطع رد أصابعه الصغيرة دون أن يصافحه، إنه الدكتور محمد عثمان الخشت، الأستاذ الجامعي، الذي أطلق عليه أبناؤه من جيل المدرسين أنه الفيلسوف الوقور.

4 سنوات حتى الآن مرت على تولي “الخشت” رئاسة أعرق جامعة مصرية وعربية، مضى خلالها أيامه ما بين مدرجات الكليات تارة وفناء الجامعة بين الطلاب تارة أخرى، ليحاول بشكل دائم أن يكون قرييًا من صوت حاجة أبنائه من الطلاب والطالبات .

الخشت يداعب كلب حراسة المدينة الجامعية 

قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بنشر صورتين يداعب فيها الكلب المتواجد على المدينة الجامعية عبر حسابه الشخصى على الموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتب قائلا: “مد يديه، فكيف أردها.. طيب وفي.. لكنه وحش ضد اللصوص والخونة”.

 

الحارس المؤتمن على باب مدينة الطلبة

(وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا) (سورة الكهف: ١٨). 

رئيس جامعة القاهرة يداعب كلب حراسة

الخشت يستجيب لاستغاثة طالب مريض بالقلب

في لفتة إنسانية مشرفة، استجاب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لاستغاثة أحد طلاب كلية التجارة بالجامعة الذي يحتاج إلى عملية قلب مفتوح على نفقة الجامعة، مؤكدا أنه سيتابع الحالة بنفسه.

وكان الطالب إسلام حمدي، الذي يدرس بكلية التجارة، نشر عبر حسابه على "فيسبوك" استغاثته لإجراء عملية قلب مفتوح له من ميزانية الجامعة، ليرد رئيس الجامعة في أحد التعليقات على المنشور الذي أعادت صفحة طلاب جامعة القاهرة نشره قائلا: "ابني.. ألف مليون سلامة.. علم وينفذ فورا.. تواصل مع مدير مكتبي أ. عصام".

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي رد الدكتور "الخشت"، مثنين على استجابته السريعة للطالب، مؤكدين احترامهم لهذا الموقف النبيل منه. 

 

الخشت يلتقط سليفى مع الطلاب

الخشت يهنئ طلاب من القدرات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغا بطلابها من ذوى القدرات الخاصة وتقدم لهم الرعاية والاهتمام لأن لديهم القدرة والإرادة والتحدي على الإنتاج والعمل.
كما أن جامعة القاهرة أنشأت وحدة متميزة لذوى القدرات الخاصة تتولى تسهيل العملية التعليمية للطلاب من ذوى القدرات الخاصة، كما أطلقت الجامعة منذ فترة، مبادرة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها عقد دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

موقف إنساني لرئيس جامعة القاهرة 

رئيس الجامعة الفرفوش رزق  

حرص الدكتور محمد عثمان الخشت منذ توليه رئيسا لجامعة القاهرة على التواصل المستمر بنفسه مع طلابه الذين يعتبرهم أبناءه بالفعل وليس مجرد طلاب، وهذا ما جعل الصغير قبل الكبير يقدم له كامل الاحترام والحب. 

وصرح بأنه يحب أن يتواصل مع الطلاب منذ كان رئيس اتحاد الطلاب “لازم أتواصل مع الطلاب بلغة الطلاب لأنهم جيل مختلف عن جيل القيادات الجامعية”.

وهذا ما جعل طلاب جامعة القاهرة يدشنون هاشتاج “رئيس الجامعة الفرفوش رزق”. 

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة 

 

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت الخشت المدينة الجامعية

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