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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين معارضة إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

صدى البلد

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، التصريحات والمواقف التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إطلاقها بشأن قرار إدارة الرئيس بايدن إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، والتي أغلقتها إدارة الرئيس السابق ترامب بشكل تعسفي.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، الموقف الإسرائيلي القديم الجديد الذي لا يخدم عملية السلام، ويعطل الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة وإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويندرج في سياق التصعيد الإسرائيلي الراهن في عمليات أسرلة وتهويد القدس، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين واستهداف مقدساتها ومحاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني القائم بما يخدم رواية الاحتلال التلمودية.

وحذرت من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية للمدينة المقدسة، باعتبارها إمعان إسرائيلي في معاداة السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام المعتمدة، وتخريب متعمد لجهود إدارة الرئيس بايدن المبذولة لتوفير المناخات المناسبة، لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة باطلة وغير شرعية، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمواقف الرسمية لجميع دول العالم، التي تؤكد أن القدس الشرقية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وشددت الوزارة على أن استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد القدس، يفرض تحديات ومسؤوليات كبيرة على الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، خاصة ما يتعلق بترجمة قرارها بإعادة فتح القنصلية إلى آليات وخطوات عملية لتنفيذه على الأرض، وفيما يتصل أيضا بتحويل الموقف الدولي من القدس المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة من الأقوال إلى الأفعال. 

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