الكراكة مهاب مميش تنضم للعمل بمشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، انضمام الكراكة "مهاب مميش" أحدث وأكبر أسطول كراكات الهيئة إلى الكراكات العاملة في مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى.

جاء ذلك خلال تفقده المشروع للوقوف على مستجدات أعمال التكريك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

واطمأن الفريق ربيع على سير العمل ومعدلات الإنجاز حيث بلغت إجمالي كميات الرمال المستخرجة مايزيد عن ٤ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، تمت إزالتها بواسطة ٤ كراكات تابعة للهيئة، وتنضم الكراكة مهاب مميش للعمل بالموقع خلال فترة تجارب التسليم النهائية للكراكة من قبل الجانب الهولندي، ليصبح إجمالي عدد الكراكات المتواجده بالموقع ٥ كراكات.

خلال زيارته التفقدية بالموقع، أكد رئيس الهيئة على أهمية زيادة معدلات التكريك بالمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه الفريق ربيع بضرورة الانتهاء من تجهيز خطوط الطرد التي تمر أسفل القناة على أعماق تصل إلى ٢٨ مترا لنقل ناتج التكريك لأحواض الترسيب.

كما تعرف رئيس الهيئة على تطور الأعمال الهندسية والمدنية المرتبطة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة حيث انتهت الإدارة الهندسية من أعمال تدعيم وتطوير أحواض الترسيب بالبحيرات المرة الصغرى، كما تم إزالة كافة القيسونات التي قد تعيق مسار المجرى الجديد، فيما يتم العمل حاليا على تجهيز أحواض الترسيب في مشروع التوسعة والتعميق من الكم ١٣٢ إلى الكم ١٦٣ و تم إزالة ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف متر مكعب من الرمال من خلال أعمال الحفر الجاف.

واطلع رئيس الهيئة على المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية التي يجريها مركز الأبحاث بالهيئة لمعرفة نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع لتوفير المعلومات الفنية للكراكات العاملة في المشروع وتحسين إنتاجيتها.

يستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢ وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة، بعرض ٤٠ متراً وعمق ٢٧ متراً.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة لتفقد عددا من مواقع العمل بمحافظة السويس، شملت ترسانة بورتوفيق البحرية، وشركة ترسانة السويس البحرية.

كان في استقبال الفريق ربيع بمقر ترسانة بورتوفيق البحرية بمنطقة حوض الدرس، المهندس أشرف عبد الرازق مدير ترسانة بورتوفيق البحرية، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

خلال جولته، حرص رئيس الهيئة على متابعة نشاط الشركة سواء على صعيد أعمال البناء والتي تشمل بناء عدد ٢ منشأ علوي لمعديتين جديدتين، ومن المخطط بدء بناء معدية كاملة حمولة ٢١٠ طن خلال الفترة المقبلة، كما تابع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم لعدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة منها معدية بورفؤاد ١٦ لصالح إدارة الكراكات، ولنشين تابعين لإدارة التحركات، كما تفقد الفريق ربيع كل من مصنع الفايبر جلاس وورش الشركة والقزق.

عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع مقر شركة ترسانة السويس البحرية، ونقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال ترسانات وشركات الهيئة، وإشادته الدائمة بما تمتلكه من كفاءات فنية وبشرية، مثمنا جهود الشركة التسويقية وحرصها على فتح قنوات تواصل وعقد شراكات مع شركات عالمية.

ثم توجه رئيس الهيئة إلى المركز الطبي ببورتوفيق وتابع أعمال رفع كفاءة المبنى وتجهيزه ليتوافق مع معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير اللازمة في أقرب وقت ممكن.



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