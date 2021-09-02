عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكراكة مهاب مميش تنضم للعمل بمشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي

جولة الفريق أسامة
جولة الفريق أسامة ربيع بالسويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، انضمام الكراكة "مهاب مميش" أحدث وأكبر أسطول كراكات الهيئة إلى الكراكات العاملة في مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى.

 

جاء ذلك خلال تفقده المشروع للوقوف على مستجدات أعمال التكريك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

نائبة الإسماعيلية تعلن عن ماراثون رياضي للشباب لمكافحة الإدمان

التصريح بدفن طالب غرق بترعة الإسماعيلية في القليوبية

واطمأن الفريق ربيع على سير العمل ومعدلات الإنجاز حيث   بلغت إجمالي كميات الرمال المستخرجة مايزيد عن ٤ مليون  متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، تمت إزالتها بواسطة ٤ كراكات تابعة للهيئة، وتنضم الكراكة مهاب مميش للعمل بالموقع خلال فترة تجارب التسليم النهائية للكراكة من قبل الجانب الهولندي، ليصبح إجمالي عدد الكراكات المتواجده بالموقع ٥ كراكات.

 

خلال زيارته التفقدية بالموقع، أكد رئيس الهيئة على أهمية زيادة معدلات التكريك بالمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه الفريق ربيع بضرورة الانتهاء من تجهيز خطوط الطرد التي تمر أسفل القناة على أعماق تصل إلى ٢٨ مترا لنقل ناتج التكريك لأحواض الترسيب.

 

كما تعرف رئيس الهيئة على تطور الأعمال الهندسية والمدنية المرتبطة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة حيث انتهت الإدارة الهندسية من  أعمال تدعيم وتطوير أحواض الترسيب بالبحيرات المرة الصغرى، كما تم إزالة كافة القيسونات التي قد تعيق مسار المجرى الجديد، فيما يتم العمل حاليا على تجهيز أحواض الترسيب في مشروع التوسعة والتعميق من الكم ١٣٢ إلى الكم ١٦٣ و تم إزالة ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف متر مكعب من الرمال من خلال أعمال الحفر الجاف.

 

واطلع رئيس الهيئة على المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية التي يجريها مركز الأبحاث بالهيئة لمعرفة نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع لتوفير المعلومات الفنية للكراكات العاملة في المشروع وتحسين إنتاجيتها.

 

يستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢  وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة، بعرض ٤٠ متراً وعمق ٢٧ متراً.          

 

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة لتفقد عددا من مواقع العمل بمحافظة السويس، شملت ترسانة بورتوفيق البحرية، وشركة ترسانة السويس البحرية.

 

كان في استقبال الفريق ربيع بمقر ترسانة بورتوفيق البحرية بمنطقة حوض الدرس، المهندس أشرف عبد الرازق مدير ترسانة بورتوفيق البحرية، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

 

خلال جولته، حرص رئيس الهيئة على متابعة نشاط الشركة سواء على صعيد أعمال البناء والتي تشمل بناء عدد ٢ منشأ علوي لمعديتين جديدتين، ومن المخطط بدء بناء معدية كاملة حمولة ٢١٠ طن خلال الفترة المقبلة، كما تابع أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم لعدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة منها معدية بورفؤاد ١٦ لصالح إدارة الكراكات، ولنشين تابعين لإدارة التحركات، كما تفقد الفريق ربيع كل من مصنع الفايبر جلاس وورش الشركة والقزق.

 

عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع مقر شركة ترسانة السويس البحرية، ونقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال ترسانات وشركات الهيئة، وإشادته الدائمة بما تمتلكه من كفاءات فنية وبشرية، مثمنا جهود الشركة التسويقية وحرصها على فتح قنوات تواصل وعقد شراكات مع شركات عالمية.

 

ثم توجه رئيس الهيئة إلى المركز الطبي ببورتوفيق وتابع أعمال رفع كفاءة المبنى وتجهيزه ليتوافق مع معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير اللازمة في أقرب وقت ممكن.
 

IMG-20210902-WA0054
IMG-20210902-WA0054
IMG-20210902-WA0058
IMG-20210902-WA0058
IMG-20210902-WA0056
IMG-20210902-WA0056
IMG-20210902-WA0055
IMG-20210902-WA0055
IMG-20210902-WA0057
IMG-20210902-WA0057
IMG-20210902-WA0061
IMG-20210902-WA0061
IMG-20210902-WA0060
IMG-20210902-WA0060
IMG-20210902-WA0053
IMG-20210902-WA0053
IMG-20210902-WA0052
IMG-20210902-WA0052
قناة السويس هيئة قناة السويس الاسماعيلية السويس المدخل الجنوبي أخبا ر المحافظات

موضوعات متعلقة

شعراوي يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظات.. ويؤكد: برنامج تطوير الريف المصرى مشروع القرن للدولة المصرية باستثمارات 700 مليار جنيه

وزير السياحة والآثار يستعرض أبرز إنجازات الوزارة والوضع السياحي الراهن في ندوة لحزب مستقبل وطن

دراسات الأسبوع.. هكذا تؤثر أمراض الكلى على القلب.. وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لهذا السبب .. واحذر النظام النباتي للأطفال

وزارة الهجرة.. 6 سنوات في مسابقة مع الزمن لتحقيق الإنجازات

السفير الكوري يزور قناة السويس لبحث التعاون المشترك

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب:‭ ‬الرئيس السيسي لم‭ ‬يبحث‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب

أسامة ربيع: كميات التكريك بـ ازدواج القناة بالبحيرات المرة بلغت 557 ألف متر مكعب

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

ترشيحاتنا

بقصر الاتحادية.. تفاصيل البيان الختامي للقمة الثلاثية بحضور السيسي وعبدالله وأبو مازن

الفلاحين: إرتفاع أسعار القطن عالميا و 5 أسباب وراء إنتعاش زراعته

جامع: اهتمام القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع الأردن وفلسطين

الكراكة مهاب مميش تنضم للعمل بمشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي

إسرائيل تفتتح ميناء الخليج في حيفا وتعتزم فتح آخر في أسدود

الزراعة: تدريب 479 طالبا على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

لعب في إسرائيل .. مفاجأة بشأن نجم الزمالك لكرة السلة الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ