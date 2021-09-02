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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف : 106 ملايين جنيه لتمويل 737 مشروعاً للشباب خلال أغسطس

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلن الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد بلغ عددها 737مشروعا بقيمة 106 مليون و357 ألف جنيهاً، توفر ما يقرب من 700 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال شهر أغسطس الماضي

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري ،الذي تعده نهى محمد مدير"مشروعك" على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمباردة التي توفر قروضا وتمويلات من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، ضمن توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع

أكد محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية وهي (مصر، الأهلي ،القاهرة ،الزراعي، الإسكان، الإسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة

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