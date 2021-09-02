بينهم عائشة خيرت الشاطر.. إدراج 45 إخوانيا على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، حكم الدائرة 24 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وعضوية المستشارين محمد محيى الشربينى وكامل سمير كامل، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 45 إخوانيا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وذلك وفقا لطلب الإدراج رقم 18 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 5 لسنة 2021 قرار إدراج كيانات إرهابية، والمقيد برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

والمدرجون على قوائم الإرهاب، هم محمد حسين أحمد، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، عائشة خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم، محمد أبو هريرة، سها سلامة.

كما ضمت الأسماء، محمد إسماعيل حسن، أحمد إسماعيل حسن، محمد سعيد الشيمى، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولى، إسراء كمال الدين محمد، أحمد عبد الباسط، محمد عبد الرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبد الستار محمد، هاشم محمد فرج، بهاء كمال محمد، عزت عيد طه.

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