البنتاجون: سنحمي كل من ساعد قواتنا في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الخميس، أنها ستوفر الحماية لكل من ساعد قواتها في أفغانستان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن اللاجئين الأفغان يخضعون لمسح أمني من قبل أكثر من جهة للتأكد من هويتهم وعدم انتماء أي منهم لتنظيم إرهابي.

ويسعي الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوات استجابة سريعة، وناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، هذا الأمر.

ولكن نفى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ما تردد من معلومات عن أن قوام قوات الاستجابة السريعة المرتقبة سيكون 50 ألفا.

وقال بوريل إن العدد الذي يراه جميع الخبراء كافيا للقيام بالمهمات العسكرية هو نحو 5 آلاف فرد، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى قوة أكثر إحكاما.

وقدم بوريل عملية تأمين مطار كابول، مثالا على المهمة التي يمكن لتلك القوات أن تقوم بها.

وقال: “إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل مثل تلك القوات، فإنه سيكون كافيا لتأمين إخلاء المطار مثل مطار كابول”.

وأكد بوريل أن الخطوات العملية لهذة الخطوة ستقرر في أكتوبر ونوفمبر القادمين، ورجح أن يتم إنشاء قوات الاستجابة السريعة لدى الاتحاد الأوروبي فعليا في مارس القادم.