"اترك لنا جورجينا".. صديقة كريستيانو تتألق في مهرجان فينسيا بعد مطالبة بعدم رحيلها من إيطاليا

شاركت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومنذ حضور «جورجينا» تابعتها كاميرات المصورين لترصد إطلالتها الجذابة والمثيرة خلال تواجدها في قوارب نهرية للوصول إلى المهرجان أو التواجد بمقر إقامة الفاعليات.



وظهرت جورجينا رودريجيز باطلالة كلاسيكية من مهرجان فينيسيا، مرتدية بدلة باللون الأسود، تاركه شعرها منسدلًا علي اكتافها، مع بعض الاكسسوارات فضية اللون.

وعلقت جورجينا رودريجيز علي الصور كاتبة: “رجعت إلى الأسود”.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الكعكة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق.

جورجينا

ومن ناحية اخرى كان قد أعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري في مؤتمر صحفي عشية مباراته أمام ضيفه إمبولي (0-1) يوم السبت الماضي، أن كريستيانو رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل، وأنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس، ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق أمام إمبولي .

اترك لنا جورجينا

ورفع أحد مشجعي يوفنتوس، خلال مباراته أمام ضيفه إمبولي، لافتة تطالب ببقاء جورجينا رودريجز في إيطاليا، حتى لو انتقل رونالدو إلى فريق مانشستر يونايتد، وكتب على اللافتة عبارة: «على الأقل أترك لنا جورجينا» .

وكان قد أعرب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة بالانفراد بالرقم القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لفوز قاتل 2 / 1 على ضيفه منتخب أيرلندا في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد صباح الثلاثاء إتمام التعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو حتى 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وتقام النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، ويشارك هذا العام أفلام من 59 دولة عبر أقسامه المتعددة.

وكان من أبرز حضور حفل الافتتاح كل من النجمة الاسبانية بينولبي كروز والممثل الايطالي روبيرتو بينيني

واختير فيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار Parallel Mothers ليكون العرض الرئيسي في حفل الافتتاح