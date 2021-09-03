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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دكتور أمراض صدرية يكشف تفاصيل المتحور "مو" لفيروس كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد النادي، أستاذ الصدر، وعضو اللجنة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا له أنواع، بعضها يقوم بدور البطولة والآخر يقوم بدور ثانوي، مشيرًا إلى أن هناك ما يسمى بالسلالة المعنية وهي سلالة أثبتت نفسها وقدرتها على إحداث وباء وأخرى بالسلالة تحت الاختبار أو سلالة ذات الاهتمام وهي التي تسببت في إصابة فرد أو عشرين ولكنها لم تستطع أن تحدث وباء، وتضعها منظمة الصحة العالمية تحت طاولة الاهتمام لأنه حدث بها تغيرات جينية لم تؤدي لإحداث وباء.

وأضاف "النادي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الخميس، أن السلالة المثيرة للاهتمام تعني أنها سلالة تحت الدراسة، ولم تستطع أن تستحوذ على دور البطولة في وباء الكورونا، موضحًا أنه حتى الان يتم عن تسجيل إصابات بمتحور "مو" الجديد، ولكن مصر خالية من هذا المتحور، قائلًا: "لو الكلام عن أن التطعيمات غير مؤثرة في المتحور الجديد مو سيكون أمر غير جيد ويدعو للحزن، ويجعل مجهوداتنا تعود لنقطة الصفر".

وتابع: "حتى الآن كل المتغيرات سواء ألفا وجاما وبيتا ودلتا لم تحدث تغير جوهري على مستوى البروتين الشوكي ولا يزال التطعيم محتفظ بقوته تجاه هذه السلالات"، موضحًا أن السلالة الجديدة "مو" لا تزال تأتينا المعلومات عنها من الخارج، وفكرة تأثير التطعيم في هذه السلالة سنعرفها من البلدان التي انتشرت فيها هذه السلالة الجديدة.

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