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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات جديدة من مطرانية شبرا الخيمة بخصوص خدمات كنائسها لمواجهة كورونا

كنيسة
كنيسة

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها في الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.


وأشارت المطرانية في بيانٍ لها إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت أمس الخميس، لدراسة الوضع الراهن لفيروس كورونا وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب في القداسات، وبنسبة ٥٠ ٪ من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن ١٥ دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة ٤٠ فردًا فقط في صلوات الإكليل والجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.


كما نصت القرارات على إلغاء قاعات وسرادقات العزاء وكذلك إيقاف الرحلات والمؤتمرات  التي تقام خارج كنائس الإيبارشية، مع استمرار الأنشطة ذاتها داخل الكنائس.


وأعلنت المطرانية في بيانها، عن إعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.

مطرانية شبرا الخيمة فيروس كورونا الموجة الرابعة القداسات صلوات الإكليل الجناز صلاة القنديل

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