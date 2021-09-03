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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم وبهاء سلطان في ليلة طربية على المسرح الروماني بالساحل الشمالي.. صور

حفل نانسي وبهاء على
حفل نانسي وبهاء على المسرح الروماني

قضى جمهور المسرح الروماني بالساحل الشمالي حفلا طربيا متميزا مساء الخميس، أحياه كل من نانسي عجرم وبهاء سلطان لأول مرة في مارينا 2. 

ويعد حفل المسرح الروماني هو الثاني لنانسي عجرم في الساحل الشمالي على التوالي، وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة منها آه ونص ويا سلام، وأغاني ألبومها الأخير “نانسي 10”. 

حفل بهاء سلطان

وقدم بهاء سلطان في الحفل الذي يشهد حضورا جماهيريا ضخما، عدد من أغانيه الشهيرة منها الواد قلبه بيوجعه، مصمم، ويا ترى، وياللي بايع، قلبك يا حول الله وغيرها.

ويحضر بهاء سلطان حاليا لأغنية جديدة، انتهى من تسجيلها حديثا باسم "أنا مش بخير"، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب قريبا.

تفاصيل ألبوم نانسي 10

وعن البوم "نانسي 10"، قالت المطربة اللبنانية في تصريحات إعلامية، إنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية "سلامات"، التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وقالت: "أجد أن هناك الكثير الذي مازلت أسعى لتقديمه، أجد أن ألبوم نانسي 10 هو انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم اقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة و مرحلة مختلفة أعيشها".

وقالت عجرم: "لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها".

نانسي عجرم على المسرح الروماني 

 وكشفت عجرم، خلال حوارها مع إنرجي، إنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم "نانسي 11"، فقالت: "أشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي".

وتابعت: "أكثر أغنية من أغنياتي التي دائماً ما تفكرني بالحب هي "عم بتعلق فيك" و "العيون السود"، وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية "نقيلي أحلى زهرة".

وتابعت: "أغنية مشكلتك الوحيدة كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم نانسي 10". 

وعن فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، قالت نانسي : "يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل و لكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية".

نانسي عجرم بهاء سلطان نانسى 10 حفلات الساحل المسرح الرومانى

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