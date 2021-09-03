شاهد .. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل الجوي على سوريا

نشرت وكالة أنباء سوريا "سانا" اللقطات المصورة الأولى للقصف الذي شنته طائرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي على دمشق العاصمة.

ومنذ قليل، أفادت "سانا" بسماع دوي انفجارات كبيرة في العاصمة دمشق وذلك بسبب غارات جوية مجهولة.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق العاصمة.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن جيشها ذكر في تقريره السنوي بأنه قصف خلال 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

من جانب آخر، طالبت وزارة الخارجية السورية، عبر بعثتها الدائمة بجنيف، المنظمات الإنسانية الدولية، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق السوريين بمنطقة الجولان المحتلة؛ لتمكينهم من العودة لبلادهم.



وقالت الوزارة في بيان أمس الخميس إن "البعثة الدائمة وجهت رسائل إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، تضمنت المطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها غير الشرعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل، ولضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".

وكانت الخارجية السورية وجهت البعثة الدائمة إلى "إثارة قضية استمرار ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان السوري المحتل لا سيما منعها للمسافرين منهم خارج فلسطين المحتلة ممن غادروا بقصد الدراسة أو العمل أو أي ظرف آخر من العودة إلى مدنهم وبلداتهم في الجولان".