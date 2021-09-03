عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«سكن كريم».. خدمات مميزة غيرت وجه الحياة في أسوان

أهالي الأشراف التابعة
أهالي الأشراف التابعة لوادي الصعايدة في محافظة أسوان

التقى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، بعدد من أهالي الأشراف التابعة لوادي الصعايدة في محافظة أسوان للحديث عن مبادرة «سكن كريم». 


وقال أحد الأهالي: إن بيته لم يكن به أي من أعمال المحارة وكان به فتحات كثيرة يدخل منها الحشرات، ولم يكن يصلح للمعيشة، مستطردًا: «لكن بعد حياة كريمة، البيت بقى حاجة تانية، البيت اتشطب بشكل كامل، سيراميك ودهانات وسقف، والمدرسة قريبة من البيت».


وقال آخر: «أنتظر دوري في التطوير بالمرحلة الثانية، وسعيد بإنجازات حياة كريمة، لدينا حدائق ومستشفى وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أعيش في بلدنا مصر لأنني أصبحت مطمئنا على نفسي، فالمستشفى على بعد 300 متر، بعدما كانت أقرب مستشفى على بعد 10 كم .. يعني لو واحد لدغه عقرب ممكن منلحقهوش». 


بدوره، أكد أحد الأهالي أن هناك فارقا كبيرا قبل وبعد المبادرة: «المعيشة تغيرت، وفي الأول لما كان ينزل علينا شوية مطر مكناش بنعرف هنعمل ايه والسقف مكنش بيحمينا من الهواء الشديد وأقل هواء كان بيعمل مشكلة».

مبادرة سكن كريم وادي الصعايدة حياة كريمة إنجازات حياة كريمة

ترشيحاتنا

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟ الإفتاء تجيب

تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان سينترا موديل 2021

العسومي: البرلمان العربي يثمن جهود قادة الدول الثلاث لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الخطوط الجوية الأفغانية تستأنف رحلاتها الداخلية في أفغانستان

السلام مع النفس والكون .. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

11 سنة عن النبي يوم الجمعة.. وماذا تفعل الملائكة وقت الصلاة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

لمدة 21 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الإغلاق الكلي لمنزل المريوطية المؤدي للبحر الأعظم

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

إصابة 5 أشخاص ومقتل المنفذ في هجوم إرهابي بنيوزيلاندا

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

الفيضان يعزل جزيرة كفر داوود بالمنوفية.. والأهالي يستغيثون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديو جراف.. نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ