«سكن كريم».. خدمات مميزة غيرت وجه الحياة في أسوان

التقى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، بعدد من أهالي الأشراف التابعة لوادي الصعايدة في محافظة أسوان للحديث عن مبادرة «سكن كريم».



وقال أحد الأهالي: إن بيته لم يكن به أي من أعمال المحارة وكان به فتحات كثيرة يدخل منها الحشرات، ولم يكن يصلح للمعيشة، مستطردًا: «لكن بعد حياة كريمة، البيت بقى حاجة تانية، البيت اتشطب بشكل كامل، سيراميك ودهانات وسقف، والمدرسة قريبة من البيت».



وقال آخر: «أنتظر دوري في التطوير بالمرحلة الثانية، وسعيد بإنجازات حياة كريمة، لدينا حدائق ومستشفى وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أعيش في بلدنا مصر لأنني أصبحت مطمئنا على نفسي، فالمستشفى على بعد 300 متر، بعدما كانت أقرب مستشفى على بعد 10 كم .. يعني لو واحد لدغه عقرب ممكن منلحقهوش».



بدوره، أكد أحد الأهالي أن هناك فارقا كبيرا قبل وبعد المبادرة: «المعيشة تغيرت، وفي الأول لما كان ينزل علينا شوية مطر مكناش بنعرف هنعمل ايه والسقف مكنش بيحمينا من الهواء الشديد وأقل هواء كان بيعمل مشكلة».