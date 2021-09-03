الجزائر..إطلاق أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد كورونا السبت

تطلق وزارة الصحة الجزائرية غدا السبت أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 مما سيسمح باستفادة أكبر عدد من المواطنين من جرعات التطعيم ضد الفيروس لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ وآمن.

ودفع تراجع الإقبال على المراكز والفضاءات المخصصة لتلقي جرعات التلقيح خلال أغسطس لكونه شهر راحة لمعظم الموظفين وكذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة لاطلاق أكبر حملة وطنية للتلقيح لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين لاسيما الموظفين منهم من التلقيح لحمايتهم والتخفيف من اثار تنقل العدوى مع بداية الدخول المدرسي، الذي تقرر تأجيله الى غاية 21 سبتمبر من أجل تلقيح أكبر نسبة من منتسبي القطاع.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية أوضح وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن هذه الحملة ستمتد الى نهاية السنة الجارية وسيتم تخصيص يوم 11 سبتمبر كأكبر يوم للتلقيح (Big Day ) يتم خلاله مضاعفة المجهودات والإمكانيات طيلة اليوم لتلقيح أكبر عدد من السكان.

وسيتم تخصيص حافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة عبر كل الولايات لضمان التلقيح للجميع مع تجنيد فرق طبية تعمل بالتناوب بما في ذلك أيام العطلة الأسبوعية، وهذا بالموازاة مع المجهودات التي تقوم بها المصالح الصحية والمستشفيات ومختلف الجهات القائمة على عملية التلقيح والتي سيتم تدعيمها بحافلات وسيارات اسعاف للتوجه إلى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كالمداشر، القرى و الأحياء الجديدة التابعة لوكالة عدل.

وسجلت الجزائر 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت وزارة الصحة.