طالبان تعلن السيطرة على مناطق بإقليم بنجشير شمالي أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الجمعة، استيلاء الحركة على عدد من المناطق في إقليم بنجشير شمالي أفغانستان، بالإضافة إلى أربع نقاط تفتيش.

وقال مجاهد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن ما لا يقل عن 31 من مقاتلي المقاومة، بينهم ثلاثة قادة، قتلوا خلال هجوم الحركة على المحافظة، كما أشار إلى تدمير دبابتين، واستولت طالبان على عدد من الأسلحة والذخائر.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصادر بحركة طالبان، اليوم الجمعة، أن الملا عبدالغني بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وأضافت المصادر، أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

وأكد البيت الأبيض، أمس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن ترفع العقوبات عن حركة طالبان، مشيرًا إلى أن الإدارة ستحكم على أفعال الحركة في المستقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن أمريكا تأخذ خطر سقوط ضحايا مدنيين في ضربات الطائرات المسيرة على محمل الجد.