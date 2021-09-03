تكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والمزروعات بمداخل مدينة الشروق

لتحسين الصورة البصرية..

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تكثيف أعمال صيانة وتدعيم المسطحات الخضراء بمداخل المدينة (السويس 1 و 2 - الإسماعيلية 1) ودعمها بمزروعات إضافية متنوعة، وذلك في إطار سعى الجهاز لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء.



وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الأعمال شملت تدعيم جزيرة المحور الغربى بمدخل السويس 1 بمزروعات إضافية وصلت إلى 50 ألف شتلة متنوعة وزراعة أشجار النخيل كمرحلة أولى بمدخل السويس 2 في الاتجاهين الدخول والخروج.

تابع المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق :تم التخطيط لزراعة وتطوير الميدان المستحدث بمدخل الإسماعيلية 1 بمزروعات من النجيل، وجارٍ التجهيز لزراعة النجيل بالميدان.



وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه تم التوجيه بالمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة، وانتظام أعمال شبكات الرى بمياه الصرف المستخدمة في زراعة المسطحات الخضراء، وصيانتها دورياً بهدف الحفاظ على ما تم إنجازه.

