العثور على جثة عجوز داخل شقته ببولاق الدكرور.. والتحريات: وفاة طبيعية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مسن داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور في حالة تعفن.

تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا من اهالي منطقة بولاق الدكرور بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم العجوز، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لكشف ملابسات انتشار رائحة كريهة من شقة العجوز.



تمكنت قوات قسم شرطة بولاق الدكرور، من كسر باب شقة العجوز وعثر على جثته في حالة تعفن، وباستدعاء مفتش الصحة افاد بعدم وجود اصابات ظاهرية وان الوفاة طبيعية كما تبين من فحص مسرح الواقعة عدم وجود اثار عنف او بعثرة بمحتويات الشقة.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المتوفى يقيم بمفرده ويعاني من بعض الأمراض والشيخوخة وأنه فارق الحياة بشكل طبيعي ولا توجد شبهة جنائية.