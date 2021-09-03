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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى فى مصر اليوم الجمعة 3-9-2021

سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الجمعة فى بنك بلوم 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول عند 4.21جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك بلوم ومصر والأهلى و المشرق و فيصل الإسلامى ، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى الجنيه المصري بنك اليوم الجمعة جنيه

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