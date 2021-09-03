بحجم كلب الراعي.. قطة كبيرة تسبب رعبا لرجلين على طريق عام

روى رجل موقفا مرعبا تعرض له بسبب قطة سواء كبيرة الحجم كانت تراقبه وهو برفقة كلبه أثناء سيرهما معًا.

وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية كان الرجل يبتعد عن وسط سانت أساف في شمال ويلز ببريطانيا عندما علم بوجود قطة كبيرة بحجم «كلب الراعي».

قصة ظهورها

يدعي الساكن المحلي الذي كان برفقته جاك راسل أن القطة الكبيرة كانت تراقبهم أثناء تواجدهم في ممر بينما كانوا يتجولون في الماضي ولكنهم بدأوا بعد ذلك في المتابعة.

وأوضح الرجل تفاصيل ما حدث، قائلًا: «كانت القطة تراقبنا بينما أتمشي مع جاك، شعرنا بقلق شديد لذلك عبرنا الطريق وسرنا عائدين إلى شارع تشيستر باتجاه المتاجر».

وأضاف أنه بعدها تم رصد قطة سوداء كبيرة من قبل سيدة في ضواحي القديس آساف في يونيو، منوهةً أنها رأت الحيوان يقفز في العشب الطوي يركض صعودًا وهبوطًا بين الأشجار.

وأتضح أنه عادةً ما يتم الإبلاغ عن مشاهدات القطط الكبيرة في مناطق سنودونيا وتلال كلويديان ، لكنها أصبحت أكثر تواتراً إلى المناطق السكنية في السنوات الأخيرة.

أسباب كثرتها

ويُعتقد أن انخفاض مستويات النشاط البشري خلال العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق ، ربما شجع القطط الكبيرة على الانتقال إلى مناطق حضرية أكثر بحثًا عن الطعام.

يقول الموقع أن أعداد القطط الكبيرة في المملكة المتحدة هي نتيجة لحظر سبعينيات القرن الماضي على امتلاك القطط كحيوانات أليفة، فمنذ ذلك الحين ازدهرت أعداد صغيرة ولكنها كبيرة.

وتشجع الهيئات المسؤولة الجمهور على عدم تعريض أنفسهم لأي خطر إذا اتصلوا بالحيوانات الكبيرة الشبيهة بالقطط، لكن تطلب من الشهود الإبلاغ عن أي مشاهد محتملة على موقع المجموعة.



