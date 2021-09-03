بارالمبياد طوكيو .. سلمى علي تخسر برونزية الباراتايكوندو أمام بطلة تركيا

خسرت اللاعبة سلمى علي، لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو أمام نظيرتها التركية بنتيجة 17-15 وذلك في مباراة الميدالية البرونزية وتحديد المركز الثالث ضمن منافسات وزن 58 كجم سيدات بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

و اكتسحت سلمى على، لاعبة منتخب مصر للباراللتايكوندو، نظيرتها بطلة كازاخستان في أول مباريات دور الترضية لوزن تحت 58 كجم سيدات بمنافسات للباراتايكوندو، ضمن منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو.

وحققت سلمي علي فوز كبير علي بطلة كازاخستان بنتيجة 41-15 لتصعد الي المباراة الثانية في دور الترضية وتنافس بطلة تركيا علي الميدالية البرونزية.

وكانت سلمي علي خسرت من الدنماركية ليزا جيسنيج المصنفة الأولى عالمياً بطلة العالم بنتيجة 14-3 في دور ربع النهائي.

ونجحت سلمى علي فى التأهل للدور ربع النهائي من منافسات وزن تحت 58 كجم سيدات الفئة K43/44 للبارا تايكوندو، عقب فوزها على الجامايكية شاونا- كاي هاينز 9 /12. وتمتلك سلمى على فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية من خلال دور الترضية.

وتوج اللاعب المصرى محمد الزيات بالميدالية الفضية بعد انسحابه من مباراة نهائى الباراتيكوندو أمام بطل البرازيل، بقرار من طبيب الدورة البارالمبية لعدم قدرته طبيا على خوض المباراة.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 تراجعت عن عدم تواجد محمد الزيات صاحب فضية الباراتيكوندو على منصة التتويج بعد الموافقة على مغادرته للقرية الأولمبية لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعد دفعه فى الرأس من قبل منافسه الروسى فى نصف النهائى.

7 ميداليات للبعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 7 ميداليات متنوعة، بواقع 5 فضيات وبرونزيتين، بينهم 6 ميداليات في منافسات رفع الأثقال وفضية في التايكوندو.

واستطاعت مصر تحقيق 183 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و68 فضية و66 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية بـ 45 رياضيا بواقع 34 لاعبا و11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.